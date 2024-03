Coraz większe chmury nad Ursusem. Nikt nie chce legendarnej polskiej firmy

Na początku 2024 roku, po trzech latach od ogłoszenia upadłości, syndyk wystawił na sprzedaż majątek Ursusa. Polskie przedsiębiorstwo, które większość może kojarzyć z produkcji traktorów i maszyn rolniczych, od wielu lat zmagało się z dużymi problemami finansowymi.

Konkurs ofert na zakup Ursusa bez rozstrzygnięcia

Wartość firmy oszacowano na 124 mln zł, a wysokość wierzytelności - na blisko 308 mln zł. W skład oferty wchodziły m.in. dwa zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście oraz Lublinie, znaki towarowe, dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych firmy, a także maszyny i urządzenia. Spółka trafiła na aukcję komorniczą w całości, co oznaczało, że ewentualny nabywca stałby się również pracodawcą dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. To z kolei umożliwiałoby przywrócenie legendarnej marki na rynek. Niestety już wiadomo, że szanse na to będą raczej nikłe.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa - zaplanowany na 14 marca konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. nie został rozstrzygnięty. W wyznaczonym zgodnie z regulaminem terminie składania, żaden podmiot nie złożył oferty. Jednocześnie wyznaczona na syndyka kancelaria KGS Restrukturyzacje poinformowała, że będzie kontynuowała działania zmierzające do likwidacji majątku upadłej spółki w sposób określony w ustawie Prawo upadłościowe.

Syndyk w najbliższym czasie zwróci się do Rady Wierzycieli ze stosownym wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Wierzycieli. Dalsze działania syndyka będą uwzględniały opinie i ewentualne decyzje Rady Wierzycieli. czytamy w depeszy prasowej

Piętrzące się problemy Ursusa. To koniec polskiej marki?

Legendarny polski producent znany głównie z szerokiego asortymentu maszyn rolniczych, od dłuższego czasu znajdował się na granicy bankructwa. Przedsiębiorstwo kilkukrotnie próbowało wyrwać się z impasu, koncentrując swoje wysiłki na nowych inwestycjach. Przykładem może być próba rozszerzenia swojej oferty o pojazdy komunikacji miejskiej, a nawet samochody terenowe i dostawcze.

Zdjęcie Fabryka Ursusa w Lublinie. / Krzysztof Radzki/East News / East News

Niestety szansę na poprawę sytuacji całkowicie pogrzebał kryzys na polskim rynku maszyn rolniczych w 2018 roku. Sprzedaż wyprodukowanych w Lublinie ciągników spadła wówczas w porównaniu rok do roku o 100 procent.

Już we wrześniu 2018 roku przedsiębiorstwo opublikowało raport zdradzający katastrofalny stan finansów spółki. Dwa lata później marka zamknęła ostatni kwartał z gigantyczną stratą wynoszącą 56,7 mln złotych netto. Na początku lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłosił upadłość firmy.