Warunki drogowe w Polsce. Zima zaatakowała, tysiące pługów na drogach

Jak informuje GDDKiA, pomimo tego, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, to błoto pośniegowe i śliska nawierzchnia, utrudniają jazdę w 11 województwach. Natomiast w 13 województwach opady śniegu sprawiają, że warunki drogowe są zmienne. Kierowcy powinni więc zachować szczególną ostrożność.

W których województwach występują drogowe utrudnienia?

Kierowcy muszą liczyć się z obecnością błota pośniegowego oraz śliską nawierzchnią w:

południowo-wschodniej części warmińsko-mazurskiego

zachodniej części woj. podlaskiego

województwie łódzkim

województwie mazowieckim

wschodniej części woj. świętokrzyskiego

województwie lubelskim na DK63 między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami, DK19 między Międzyrzecem Podlaskim a Łukowiskiem i DK2 między Terespolem a Krzewicą.

Podobne ostrzeżenia wydano dla południowej części Polski, a konkretnie dla:



wschodniej części województwa dolnośląskiego

na DK94 na odcinku Krzywa- Jędrzychowice

DK30 na odcinku Zgorzelec - Bolków

DK3 na odcinku Jelenia Góra - Jakuszyce

autostrady A4 na odcinku Krzyżowa - Jędrzychowice

województwa śląskiego

województwa opolskiego

południowej części województwa małopolskiego

centralnej oraz północnej części województwa podkarpackiego

Z kolei opady śniegu występują na terenie województw:

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

wielkopolskiego

kujawsko-pomorskiego

łódzkiego

świętokrzyskiego

mazowieckiego

lubelskiego

dolnośląskiego

opolskiego

śląskiego

małopolskiego

podkarpackiego

Prognoza pogody na sobotę 21 stycznia 20223

GDDKiA przypomniała, że zgodnie z prognozami meteorologicznymi w sobotę w dzień zachmurzenie ma być całkowite i duże a opady śniegu wystąpić na wschodzie i północy i przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz przejściowo marznący deszcz powodujący gołoledź. Opady śniegu mają chwilami mieć natężenie umiarkowane, ograniczające widzialność do 100 m. Na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju miejscami prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na południu do 4 st. na Pomorzu Zachodnim, w rejonach podgórskich Karpat od minus 5 do 1 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h nad morzem i 60 km/h w głębi kraju, północny i północno-wschodni, na południowym wschodzie wiatr północno-zachodni. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h - przypomniał o warunkach pogodowych w sobotę dyżurny centrali GDDKiA.

