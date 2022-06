Volvo zaczyna współpracę z twórcami Fortnite'a. Po co? Chodzi o Unreal Engine

Spis treści: 01 Epic Games i Volvo w tandemie

02 Fortnite i elektryczny Hummer

03 Volvo z nowym systemem multimedialnym

Epic Games i Volvo w tandemie

Celem współpracy szwedzkiego producenta samochodów i twórców gry Fortnite jest wdrożenie ,,fotorealistycznej wizualizacji" do nowej generacji samochodów elektrycznych. Epic Games udzieli wsparcia w budowie platformy, na której Volvo będzie mogło poprawić interfejs HMI (ang. Human-Machine Interface). Modernizacji poddane zostaną także nawigacja i baterie.

Kluczową rolę ma odegrać popularny w grach strzeleckich silnik Unreal Engine, który znajduje zastosowanie również poza światem gier. Obecnie jest w ścisłej czołówce narzędzi do tworzenia grafiki w czasie rzeczywistym. Oferowana jest już jego piąta generacja.

Szwedzka marka podkreśla, że jest pierwszym producentem samochodów z Europy, który wykorzystał ten silnik do stworzenia interfejsu HMI. Prace w szczególności skupią się wokół modułu informacyjnego kierowcy oraz interfejsu znajdującego się za kierownicą. Unreal Engine umożliwi m. in. przedstawianie wiadomości o nawigacji oraz baterii.

Fortnite i elektryczny Hummer

Jak deklaruje Volvo, zmiany, jakie zajdą pod kątem wizualnym, to przede wszystkim udoskonalone renderowanie i paleta kolorów, oraz trójwymiarowe animacje. Moc obliczeniową, która umożliwi płynne działanie systemu, mają zapewnić układy dostarczone przez Qualcomma. Zdaniem szwedzkiej marki pozwoli to na podwojenie prędkości oraz poprawienie generowania, a także przetwarzania grafiki...dziesięciokrotnie.

Epic Games nie jest debiutantem jeśli chodzi o kooperacje z markami motoryzacyjnymi. Na swoim koncie ma już współpracę z GMC, któremu zapewnia oprogramowanie HMI dla elektrycznego Hummera. Również w tym wypadku za podstawę służy silnik Unreal Engine.

Volvo z nowym systemem multimedialnym

Choć zarówno Volvo jak i Epic Games nie podają konkretów co do debiutu, to szwedzka marka ujawniła, że nowy system pojawi się w najnowszym modelu elektrycznym. Jego premiera z kolei ma odbyć się jeszcze w tym roku. Planuje również długoterminową współpracę z twórcami Fortnite w celu rozwijania technologii na różnych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. Są ku temu przesłanki, ponieważ do 2030 roku Volvo chce produkować wyłącznie pojazdy elektryczne.