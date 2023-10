Przymierzasz się do kupna nowych opon zimowych? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by czuć się bezpiecznie na drodze

Prezentacja partnera

Zimowa czy całoroczna?

Opony zimowe, przeznaczone do jazdy po zaśnieżonych czy oblodzonych powierzchniach, mają specjalną mieszankę gumową, która zachowuje elastyczność nawet przy niskich temperaturach. Dzięki temu zapewniają lepszą przyczepność i skracają drogę hamowania. W ostatnich latach dużą popularność zyskują opony całoroczne tzw. wielosezonowe do samochodów osobowych, które łączą w sobie właściwości opon zimowych i letnich. Dzięki temu mogą być alternatywą dla osób, które niekoniecznie chcą posiadać dwa osobne komplety opon zimowych i letnich. Opony całoroczne będą dobrze sprawdzać się u osób, które auto użytkują główne w miastach, gdzie średnia prędkość jazdy jest relatywnie niska, a drogi zwykle są odśnieżone. W takich warunkach zadaniem opony całorocznej jest przede wszystkim poradzenie sobie z wodą i błotem pośniegowym, z czym tradycyjna letnia opona miałaby duże trudności. Trzeba jednak pamiętać, że opony całoroczne nie zawsze sprostają ekstremalnym warunkom, gdyż przy silnym mrozie tracą elastyczność i przyczepność w przeciwieństwie do klasycznej opony zimowej.

Czy zatem właściciele samochodów terenowych nie poradzą sobie z jazdą po zaśnieżonych górskich terenach? Niekoniecznie. Niektóre opony całoroczne do samochodów 4x4 oraz SUV całkiem nieźle sobie radzą nawet w trudnym terenie na śniegu. Warto zatem wziąć pod uwagę, jakie warunki panują zazwyczaj w naszym regionie, ale równocześnie przyjrzyjmy się recenzjom i opiniom o danych modelach, gdyż czasem może się okazać, że nie musimy przepłacać.

Klasy opon

Na rynku można znaleźć opony różnych klas: ekonomiczne, średnie i premium. Klasyfikacja ta odnosi się do jakości i wydajności opon, a także do ich ceny. Opony premium, zwykle z wyższej półki cenowej oferują lepsze parametry i bezpieczeństwo na drodze. Przynajmniej w teorii - oznaczenia są mimo wszystko dość umowne. Opony średniej klasy również mogą spełniać nasze oczekiwania, wręcz zdarzają się modele o właściwościach nie gorszych od premium. Dlatego warto przejrzeć recenzje i testy opon, aby dowiedzieć się, które cieszą się najlepszą opinią.

Opony ekonomiczne, czyli budżetowe, choć najtańsze również mogą okazać się właściwym dla nas wyborem. W szczególności jeśli stoimy przed dylematem, czy zmienić stare opony, czy przejeździć na nich jeszcze jeden sezon. W większości przypadków nawet tania, ale nowa opona zimowa poradzi sobie nieporównywalnie lepiej w trudnych warunkach niż kilkuletnia zużyta opona premium. Co ciekawe, niekiedy możemy spotkać się z tym, że opony klasy budżetowej wykorzystują podobne i sprawdzone wzory bieżników opon klasy premium, które były wykorzystywane w poprzednich latach. Szeroki wybór nowych opon o różnych klasach znajdziemy na wszystko.pl w podkategorii opony i felgi.

Jak dobrać rozmiar opony?

Zdjęcie Przy zakupie opon warto zwrócić uwagę na kilka parametrów / materiały promocyjne

Przy zakupie opon warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów. Przede wszystkim są to rozmiar i szerokość opony, które muszą pasować do modelu naszego samochodu. Prawidłowe odczytywanie parametrów ogumienia zapewnia bezproblemową eksploatację. Te informacje zaszyfrowane są w numerze, który znajdziemy na oponie. By sprawdzić, jakie wytyczne ma nasze auto, należy zerknąć do książeczki serwisowej pojazdu lub na naklejkę po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa albo we wnęce drzwi od strony kierowcy.

Pierwsze trzy cyfry to szerokość opony podana w milimetrach. Następne dwie wskazują wysokość ściany bocznej wyrażoną w procentach z szerokości (np. 55 proc. z 205 mm). Litera oznacza wewnętrzną konstrukcję opony, np. R to opona o konstrukcji radialnej. Następujące po niej dwie cyfry wskazują na średnicę felgi w calach, na jakiej można zamontować daną oponę. Na samym końcu mamy jeszcze liczbę, po której następuje litera, np. 91 V. Są to indeksy nośności i prędkości opony, czyli parametry wskazujące na to, jakie maksymalne obciążenie w kilogramach może przyjąć jedna opona oraz maksymalna prędkość, przy której opona jest zdolna przenosić maksymalne dopuszczalne obciążenie określone dla tej opony.

Czytanie etykiety opony

Zdjęcie Trzy główne kategorie na etykiecie to: poziom hałasu, efektywność paliwowa i przyczepność / materiały promocyjne

Pozostaje nam jeszcze przeanalizowanie etykiety, na której znajdziemy kilka istotnych informacji dotyczących właściwości opony. Trzy główne kategorie na etykiecie to: poziom hałasu, efektywność paliwowa i przyczepność. Warto wspomnieć, że dla opon wyprodukowanych po 1 maja 2021 r. zmienił się nieco wzór etykiet dla opon sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Co do zasady sposób czytania etykiety nie zmienił się znacząco. Główną różnicą, którą widać na pierwszy rzut oka, jest podawanie poziomu hałasu toczenia opony w formie klasy hałaśliwości, a nie jako dokładnej wartości w decybelach. Klasa hałaśliwości opon podzielona jest na trzy wartości: A, B i C. Im dalsza litera alfabetu, tym głośniejsza jest opona. Następnie należy przeanalizować efektywność energetyczną, czyli oszczędność paliwa. Tu również mamy skalę literową, tym razem od A do E (dawnie od A do G). Pierwsza litera alfabetu oznacza największą oszczędność, wraz z kolejnymi literami ta efektywność spada. Na etykiecie znajdziemy również dane na temat przyczepności opony na mokrej nawierzchni. Wartość ta mierzona jest w metrach od momentu rozpoczęcia hamowania z 80km/h do całkowitego zatrzymania pojazdu i podobnie jak dwa poprzednie parametry, wyrażona jest literą (skala od A do E) - A to najkrótsza, E to najdłuższa droga hamowania (dawniej od A do F).



Zdjęcie Symbole informują o właściwościach opony w typowo zimowych warunkach / materiały promocyjne

Warto zwrócić uwagę, że na nowych etykietach opon zimowych i całorocznych pojawiły się dwa nowe symbole, których nie znajdziemy na starych etykietach. Symbole informują o właściwościach opony w typowo zimowych warunkach. Wspominane oznaczenia to symbol alpejski, który od lat widujemy na ścianach bocznych opon zimowych oraz nowa ikona oblodzonej góry. Ta ostatnia informuje o przyczepności opony na lodzie. Tę ikonę spotkamy wyłącznie na oponach dedykowanych na rynek skandynawski, gdzie wymagana jest specjalna, wyjątkowo miękka mieszanka gumy sprawdzająca się w bardzo niskich temperaturach, które w środkowoeuropejskim klimacie z reguły nie występują.

Szeroki wybór opon całorocznych oraz opon zimowych do samochodów osobowych znajdziemy na stronie wszystko.pl.

Prezentacja partnera