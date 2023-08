Najważniejsza arteria Kielc cała w czerwonych płotkach. O co chodzi?

Na jednym z największych skrzyżowań w Kielcach stanęła masa czerwono-białych płotków. Konstrukcja jest iście chaotyczna, ale innego wyjścia nie było - właśnie rozpoczyna się wielki remont 13 ulic w centrum Kielc: Al. IX Wieków Kielc, ul. bp. Kaczmarka, Głowackiego, Nowy Świat, Paderewskiego, Panoramiczną, Równą, Śniadeckich, Seminaryjską, Silniczną, Solną, Złotą i Żeromskiego.

Cała inwestycja pochłonie 70,5 mln złotych. Przebudowę miasta drogowcy zaczną od jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w mieście. Modernizacja odbędzie się na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Bodzentyńskiej oraz Starodomaszowskiej.

Wielka przebudowa Kielc. Jakie ulice są zamknięte?

Na obecną chwilę zamknięta dla ruchu kołowego jest południowa jezdnia Al. IX Wieków Kielc, na całym odcinku od ul. Warszawskiej, aż do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską i Bodzentyńską. Oznacza to tyle, że kierowcy nie skręcą w ul. Bodzentyńską - jedynym rozwiązaniem jest przejechanie północną jezdnią.

Co z pieszymi? Sygnalizacja świetlna jest póki co na al. IX Wieków Kielc kompletnie wyłączona. Piesi chcąc przejść przez aleję powinni skorzystać z przejść po stronie zachodniej, zaraz obok synagogi.

Kierowcy sobie radzą. Przynajmniej na razie

Na udostępnionym nagraniu widać, że przebudowanym fragmentem drogi kierowcy poruszają się całkiem płynnie. Wszystko może się jednak zmienić w ciągu kilku dni, kiedy kielczanie wrócą z wakacji i w godzinach szczytu zagęści się ruch na drogach.

Remont w Kielcach. Ile potrwają prace na al. IX Wieków Kielc?

Widoczna organizacja ruchu potrwa przez najbliższe półtora miesiąca. Kiedy prace zakończą się na części południowej, drogowcy przejdą na północną - tam również spędzą ok. półtora miesiąca. Jeszcze w tym tygodniu potrwają prace na ul Śniadeckich, co wpłynie również na odcinek pomiędzy ul. Prostą, a ul. Seminaryjską. Wymianę nawierzchni, chodników i oświetlenia, we wszystkich remontowanych ulicach, planuje się na 2025 rok.