Zdjęcie /INTERIA.PL Po co ludzie nalepiają takie rzeczy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Po co ludzie nalepiają takie rzeczy? Dla żartu 28% Aby wkurzyć innych 34% Chwalą się na co wydali 500+ 22% Podkreślją moc auta 1% Nie wiem 15%

głosów: 82