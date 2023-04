Tesla zapadła się pod ziemię. Niezwykłe zdarzenie nagrane przez monitoring

Problemem masa auta?

Niektórzy internauci twierdzą, że do zapadnięcia Tesli mogła przyczynić się masa samego pojazdu. Nie jest tajemnicą, że samochody elektryczne są dużo cięższe od swoich spalinowych odpowiedników. Aby pojazdy tego rodzaju mogły oferować większe zasięgi, konieczne jest zastosowanie baterii ważących setki kilogramów. Wprawdzie samochody marki Tesla nie należą do najcięższych elektryków i względem konkurencji wypadają w tym względzie bardzo korzystnie, to jednak wciąż mówimy o samochodzie ważącym ponad 2 tony.