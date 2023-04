Święto kierowców, którego pewnie nie obchodzisz. Wiesz jaki dziś jest dzień?

Spis treści: 01 Jak świętować Dzień Grzeczności za Kierownicą?

02 Jesteś świadkiem agresywnego zachowania - powiadom policję

03 Jak zgłosić przypadek agresji drogowej Policjanci chcieli wyłudzić mandat? To nagranie budzi spore wątpliwości

Obecnie w kalendarzu mamy już tyle specjalnych dni, że coraz częściej zaczyna nam umykać ich wyjątkowość. Mało kto np. wie, że piąty kwietnia to Dzień Grzeczności za Kierownicą. Tego dnia różne instytucje przypominają, jak kierowcom zachowywać się nie wypada, a co robić powinni. Swoją listę uniwersalnych zasad opublikował np. Instytut Transportu Samochodowego.



Jak świętować Dzień Grzeczności za Kierownicą?

Eksperci ITS radzą:

Bądź wyrozumiały, gdy ktoś na drodze popełni błąd. Może on przytrafić się również tobie. Warto szczególnie o tym pamiętać w przypadku osób uczących się jeździć i kierowców z innych miast.

Kieruj przewidywalnie - używaj kierunkowskazów, nie zmieniaj gwałtownie pasa ruchu, nie hamuj gwałtownie, nie zajeżdżaj drogi, zachowuj bezpieczny odstęp od innych pojazdów.

Bądź pomocny, gdy ktoś tej pomocy potrzebuje.

Parkuj poprawnie, zgodnie z przepisami - tak, by zajmować jedno miejsce.

Używaj lewego pasa ruchu (na drodze wielopasmowej używaj) tylko do wyprzedzania.

Ustępuj pojazdom uprzywilejowanym.

Nie stwarzaj zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, np. rozmawiając przez telefon w trakcie jazdy lub pisząc wiadomości tekstowe.

Dbaj o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegając przepisów.

Pamiętaj o uśmiechu, nawet gdy zachowanie innego uczestnika ruchu może irytować.

Ktoś mógłby powiedzieć, że ta lista brzmi banalnie, a momentami dziecinnie, ale może by dotrzeć do części kierowców trzeba mówić do nich jak do dzieci. Według badań ITS-u ponad 80 proc. kierowców deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne zachowania na drogach. Co więcej, ponad 30 proc. badanych ma odwagę przyznać, że im samym zdarzają się takie reakcje.

Według raportu Europeans and Responsible Driving 2021 opracowanego przez pracownię badawczą IPSOS, polscy kierowcy oceniają siebie jako:

uważnych (74 proc.),

spokojnych (69 proc.)

uprzejmych (32 proc.)

Za to według tej analizy innych uczestników ruchu często określamy jako:

nieodpowiedzialnych (66 proc.),

agresywnych (33 proc.),

niebezpiecznych (33 proc.).

Do najczęstszych przykładów agresji spotykanych na naszych drogach należą:

oślepianie światłami,

niebezpieczne zmiany pasa ruchu lub wyprzedzanie,

zajeżdżanie drogi,

jazda na zderzaku,

nadużywanie klaksonu,

ruszanie z piskiem opon,

krzyki, obelgi itp.

Jesteś świadkiem agresywnego zachowania - powiadom policję

Pytanie tylko, czy uprzejme przypominanie faktycznie na kogokolwiek działa. Jeśli taka marchewka nie okaże się skuteczna - zostaje kij. Zawsze można skorzystać z możliwości zgłoszenia przykładu agresji na skrzynkę mailową jednostki policji, na terenie której popełniono wykroczenie, albo korzystając z EPUAP.

Jak zgłosić przypadek agresji drogowej

Najprostszym sposobem jest uwiecznienie przykładu karygodnego zachowania np. za pomocą kamery w telefonie lub wideorejestratorze. Taki materiał należy przesłać na adres komendy wojewódzkiej. Policja przygotowała odpowiednią listę:



KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl

KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl

KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl

KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

KWP Kielce: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

KWP Łódź: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

KWP Opole: problemdrogowy@op.policja.gov.pl

KWP Poznań: stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl

KWP Szczecin: stopagresjidrogowej@sc.policja.gov.pl

KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

W celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, wraz z materiałem filmowym należy podać jeszcze: datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.



