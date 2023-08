Zakopane podnosi ceny za parkowanie. Ale tylko dla turystów

Spis treści: 01 Już nie 22,5 a 30 zł za cały dzień parkowania

02 Podwyżka opłat za parkowanie nie dotyczy mieszkańców. Warunek jest jeden

03 Ile trzeba zapłacić za parking, idąc w Tatry?

04 Czy droższe parkowanie zniechęci turystów?

Zmiana cen weszła w życie 1 sierpnia i jest dotkliwa. Pierwsze pół godziny parkowania kosztuje 2 zł (wcześniej 1 zł), pierwsza godzina - 5 zł (wcześniej 3 zł), druga godzina - 6 zł (wcześniej 3,5 zł), trzecia godzina 7,20 (wcześniej 4,5 zł), a każda kolejna godzina - 5 zł (wcześniej 3 zł).

Już nie 22,5 a 30 zł za cały dzień parkowania

Dla turystów górskich istotna jest również informacja, że za całodzienny postój na miejskich parkingach zlokalizowanych w pobliżu szlaków zapłacą już nie 22,5 zł, ale 30 zł.

Co jednak ciekawe, nowe ceny nie dotyczą mieszkańców, a jedynie turystów, czyli grupy z której żyje zarówno samo Zakopane, jak i większość jego mieszkańców.

Podwyżka opłat za parkowanie nie dotyczy mieszkańców. Warunek jest jeden

Osoby zameldowane w Zakopanem będzie musiały wyrobić Zakopiańską Kartę Mieszkańca (online lub w magistracie). Do jednak nie koniec preferencji - w niektórych miejscach Zakopanego wyznaczono miejsca do parkowania "tylko dla mieszkańców". Wymalowano je na pomarańczowo, można na nich parkować do 30 minut za damo, a zlokalizowane są głównie pod urzędami i insytucjami, jak sąd czy poczta.

Za podwyżkę cen opłaty za parkowanie wziął odpowiedzialność prezydent Zakopanego Leszek Dorula, który w rozmowie z radiem Eska, wprost uzasadnił ją zwiększeniem dochodu miejskiego budżetu.

Strefą płatnego parkowania objęte jest niemal całe Zakopane.

Ile trzeba zapłacić za parking, idąc w Tatry?

Przed podwyżką nie uciekną również osoby, które przyjechały do Zakopanego tylko na jeden dzień, z zamiarem wyjścia w Tatry. Ceny całodziennego parkowania na parkingach prywatnych zwykle wynoszą około 50 zł za samochód osobowy. Jeszcze drożej jest na należącym do TPN parkingu w Palenicy Białczańskiej, skąd turyści wyruszają na szlak w kierunku Morskiego Oka. Tam ceny są zmienne, zależne m.in. od pogody czy dnia tygodnia. Bazowa cena przy zakupie online z wyprzedzeniem wynosi 55 zł, natomiast w dniu przyjazdu (również online, nie ma możliwości zapłaty na miejscu) - 65 zł. W dni z największym ruchem turystycznym cena wynosi 75 zł.

Na szczęście inflacji opierają się jeszcze (nie wiadomo, jak długo), bilety wstępu na teren TPN. Dorośli wciąż płacą 9 zł, a bilety ulgowe kosztują 4,5 zł.

Czy droższe parkowanie zniechęci turystów?

Wysokie ceny tylko dla turystów mogą wywołać oburzenie, ale zapewne szybko się ono skończy. Zakopane jest wygodną bazą wypadową w Tatry, a także modnym miastem. Przy ładnej pogodzie na popularnych szlakach turystycznych w okresie wakacyjnym panuje ścisk niemal, jak na Krupówkach, a potężne kolejki tworzą się i do kolejki na Kasprowy Wierch, jak i do kas wstępu na teren TPN.

Droższe parkowanie na pewno tego nie zmieni.