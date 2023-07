Youngtimery za grosze. Warszawski ZDM znowu sprzedaje odholowane auta

Spis treści: 01 Ostatnio na sprzedaży aut Warszawa zarobiła ponad 400 tys. złotych

Warszawski ZDM już po raz piąty sprzedaje samochody odholowane przez służby miejskie, po które to w przeciągu sześciu miesięcy nie zgłosili się właściciele lub też osoby uprawnione do odbioru.

Ostatnio na sprzedaży aut Warszawa zarobiła ponad 400 tys. złotych

Do jesieni 2021 roku samochody, które przechodziły na własność miasta Warszawy, kończyły na złomie. W większości przypadków chodziło o pojazdy i tak zniszczone do tego stopnia, że nawet generalny remont nie przywróciłby ich do pełnej sprawności. Niektóre jednak, choć klasyfikowane jako wraki, wcale nie są w stanie nie do odratowania. W efekcie stołeczny ZDM wystawił na sprzedaż osiem samochodów. Siedem z nich trafiło do nowych właścicieli. Do kasy miasta wpłynęło wówczas blisko 100 tys. złotych. W ostatnim przetargu, ogłoszonym w 2023 roku, Warszawa wystawiła 77 samochodów (w tym cztery wystawione ponownie) oraz jeden motocykl. Ostatecznie nowych właścicieli znalazł wspomniany jednoślad i 59 aut. Dzięki temu miasto zarobiło ponad 400 tys. złotych.

ZDM sprzedaje auta. Na liście kilka ciekawych pozycji

Tym razem na sprzedaż wystawiono 45 samochodów oraz skuter. Na liście możemy znaleźć dość popularne auta jak Fiat Punto, Ford Mondeo czy Audi A4. Nie brakuje jednak również znacznie ciekawszych pozycji. Pierwszą z nich może być skuter Piaggio Vespa. Pojazd wyprodukowany został w 2008, a jego przebieg wynosi blisko 23 tys. km. Cena wywoławcza została oszacowana na 1 200 złotych brutto.

Zdjęcie Piaggio Vespa / ZDM Warszawa /

Ciekawym pojazdem w ofercie jest również Volkswagen LT z 1991 roku z przebiegiem nieco ponad 345 tys. km. Auto ma silniki diesla o pojemności 2,4 litra, a cena wywoławcza to 1 000 złotych brutto.

Zdjęcie Volkswagen LT / ZDM Warszawa /

Inna ciekawa pozycja również ma na sobie logo Volkswagena. To Transporter trzeciej generacji z 1996 roku. Samochód ma silnik diesla o pojemności 1,6 i ponad 182 tys. przebiegu. Cena wywoławcza to 2 000 zł brutto.

Zdjęcie Volkswagen Transporter / ZDM Warszawa /

Wśród ciekawszych pozycji w ofercie ZDM można wymienić również Volvo 850 z 1995 roku. Auto ma dwulitrowy silnik benzynowy, a jego przebieg to blisko 302 tys. km. Cena została oszacowana na 1 960 zł brutto.

Zdjęcie Volvo 850 / ZDM Warszawa /

Kolejną ciekawą propozycją jest BMW Z3 z 1999 roku. Samochód ma benzynowy silnik o pojemności 1,9 l. Nieznany jest jednak jego przebieg. Szacowana cena wynosi 5 000 złotych brutto.

Zdjęcie BMW Z3 / ZDM Warszawa /

Jak kupić samochód od ZDM?

Sprzedawane pojazdy można obejrzeć 6 lipca (najbliższy czwartek) oraz 11 lipca na parkingu przy ulicy Gołdapskiej w Warszawie o pełnych godzinach (10:00, 11:00, 12:00 oraz 13:00). Jeśli zdecydujemy się na jakiś pojazd, ofertę zapakowaną w kopertę opatrzoną napisem "Wydział Parkowania - oferta przetargowa na zakup pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym" powinniśmy dostarczyć do kancelarii Zarządu Dróg Miejskich (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00).

Warszawski ZDM sprzedaje samochody 1 / 45 BMW serii 5 Źródło: Autor: ZDM Warszawa

Kopertę można dostarczyć osobiście, ale również wysłać pocztą lub kurierem. Oferty powinny wpłynąć najpóźniej do 14 lipca tego roku. O wyniku przetargu komisja poinformuje na swojej stronie internetowej.

