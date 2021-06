Volkswagen ID.4 GTX już w Polsce

Pierwszy w historii Volkswagena usportowiony elektryk jest już dostępny w Polsce. ID.4 GTX wcale nie jest taki drogi, jak mogłoby się wydawać.

Premiery Volkswagen ID.4 GTX - elektryk na sportowo

Volkswagen zapowiedział już jakiś czas temu, że najmocniejsze odmiany jego elektryków będą nosiły oznaczenie GTX, co jest oczywistą kontynuacją dotychczasowego nazewnictwa i wersji GTI, GTD oraz GTE. Pierwszym modelem dostępnym w takim wariancie jest SUV ID.4. Zastosowano w nim dwa silniki o łącznej mocy 306 KM, które pozwalają na sprint do 100 km/h w 6,2 s i rozpędzenie auta do 180 km/h (prędkość ograniczona elektronicznie). Bateria o pojemności 82 kWh pozwala na przejechanie 482 km.

Auta elektryczne nie są z natury tanie, podobnie jak odmiany usportowione. ID.4 GTX wyceniono w Polsce na 226 190 zł, więc nie tak drogo. Dla porównania ID.4 Pro Performance z taką samą baterią, ale tylko jednym silnikiem i mocą 204 KM kosztuje przynajmniej 195 690 zł. Z kolei 320-konny Tiguan R, będący spalinowym odpowiednikiem ID.4 GTX, kosztuje już 238 490 zł (choć jest wyraźnie szybszy, pomimo zbliżonej mocy).



Standardowe wyposażenie usportowionego elektryka obejmuje 20-calowe alufelgi (w opcji 21 cali), asystenta pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, matrycowe reflektory, automatyczną klimatyzację jednostrefową oraz nawigację z 10-calowym ekranem. Co ciekawe, chociaż mamy do czynienia z wersją usportowioną (ważącą na pusto 2224 kg), przy tylnych kołach nadal znajdziemy hamulce bębnowe.