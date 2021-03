Toyota liderem polskiego rynku w 2021 roku

Jak podaje PZPM, w lutym Toyota zarejestrowała dokładnie 6635 samochody osobowe, o 1902 egzemplarze więcej niż Skoda zajmująca drugie miejsce i o 28 procent więcej niż w lutym 2020 roku.

Reklama

Zdjęcie Toyota Corolla /INTERIA.PL

Bardzo dobry wynik Toyoty to efekt dominującej pozycji jej modeli w swoich segmentach. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów w Polsce Corolla zajęła pierwsze miejsce, Yaris drugie, a Toyota C-HR i RAV4 odpowiednio piąte i ósme.

Reklama

Licząc od początku roku, rejestracje samochodów Toyoty sięgają prawie 12 500 egzemplarzy, a jej udział w rynku wzrósł z ponad 15 procent do 17,8 procent rok do roku.

Najpopularniejsze modele Toyoty

W ubiegłym miesiącu najczęściej rejestrowanym samochodem była Toyota Corolla. Wynik 2172 samochodów jest o 31 procent lepszy niż rok wcześniej. Corolla zanotowała tak duży wzrost pomimo skurczenia się segmentu kompaktów o 17 procent rok do roku. Jej udział w segmencie wyniósł w lutym 29,7 procent.

Liderem swojego segmentu jest także drugi kompaktowy model marki - C-HR. Model zanotował rekordowy wynik 945 rejestracji, prawie dwa razy większy od głównych konkurentów. C-HR odpowiada za prawie 16 procent wszystkich kompaktowych SUV-ów, zarejestrowanych w lutym.

Drugi najpopularniejszy model w Polsce Yaris, trafił do kierowców w liczbie 1624 aut w ciągu miesiąca (+34 procent). Jego wynik od początku roku to 3167 aut, co stanowi 32 procent wszystkich miejskich aut zarejestrowanych w tym okresie. Przewagę Yarisa w segmencie najłatwiej dostrzec, patrząc na rynek klientów indywidualnych, którzy w tym roku sięgali po miejskiego hatchbacka Toyoty ponad 3 razy częściej niż po samochód zajmujący w segmencie drugie miejsce. Udział Yarisa w segmencie B wśród klientów prywatnych wynosi 41,5 procent, a wśród klientów firmowych 24,1 procent.

Segment A swoją pozycję na polskim rynku w dużej mierze zawdzięcza modelowi Aygo, który zarejestrowano w minionym miesiącu 583 razy. Jest to o 12 procent więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w tym czasie liczba rejestracji samochodów segmentu A zmniejszyła się o 16 procent. Toyota odpowiada za rekordowe 55,5 procent najmniejszych samochodów zarejestrowanych w styczniu i lutym.

RAV4 zajął w swoim segmencie drugie miejsce. W lutym SUV Toyoty trafił do kierowców w liczbie 651 aut, a od początku roku - 1580 egzemplarzy. Jego udział w segmencie wynosi obecnie 16,3 procent. Na rynku flotowym RAV4 był najchętniej wybieranym SUV-em średniej wielkości z 13-procentowym udziałem w tej części rynku.

Liczba rejestracji Toyoty Camry wzrosła rok do roku o 44 procent do poziomu 224 aut, co dało jej czwarty wynik w klasie. Udział Toyoty Camry w segmencie D wyniósł w lutym 8,6 procent.

Highlander to nowość na polskim rynku - samochód jest dostępny w salonach od stycznia tego roku, a luty był pierwszym pełnym miesiącem jego sprzedaży. Pierwsze rejestracje są już widoczne w statystykach PZPM - w lutym trafiło do klientów 80 egzemplarzy, a łącznie 85 aut. Przekłada się to na siódme miejsce i 6,9 procent udziału w segmencie dużych SUV-ów.

Samochody dostawcze

Pozycja Toyoty na rynku aut dostawczych systematycznie się umacnia. W lutym marka zarejestrowała 589 samochodów z rodziny PROACE, o prawie 150 procent więcej niż rok wcześniej. Od początku roku do klientów trafiło 1131 egzemplarzy.

Toyota PROACE CITY już czwarty miesiąc z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w segmencie kombivanów. W lutym model zanotował 434 rejestracje, co oznacza wzrost rok do roku aż o 400 procent. Udział w segmencie kompaktowego PROACE CITY to 21,5 procent.

Średniej wielkości PROACE był w lutym czwarty w segmencie, z wynikiem 155 rejestracji (+4 procent) i udziałem na poziomie 12,1 procent.

Hilux jest drugim najchętniej wybieranym pick-upem w kraju. W lutym do klientów trafiło 50 egzemplarzy, co stanowi 20,3 procent wszystkich zarejestrowanych pick-upów. Wynik ten jest o 43 procent lepszy od liczby egzemplarzy zarejestrowanych w lutym 2020 roku.