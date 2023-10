Nowy Mercedes-AMG GT Coupe wjeżdża na salony. Cena? To było do przewidzenia

Spis treści: 01 Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - ruszyła sprzedaż w Polsce

02 Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - skopiuj i wklej

03 Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - znamy to wnętrze

04 Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - dane techniczne i osiągi

05 Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - wersje i ceny w Polsce

Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - ruszyła sprzedaż w Polsce

Jeden z najbardziej wyczekiwanych sportowców tego roku wreszcie debiutuje na polskiej ziemi. Nowy Mercedes-AMG GT Coupe, czyli druga generacja flagowca z Affalterbach, oficjalnie dołącza do oferty. Importer podzielił się szczegółami, listą wyposażenia, wspomniał o opcjonalnych dodatkach i - co dla nas najważniejsze - zdradził, ile za najnowszego poskramiacza torów wyścigowych zapłacimy w Polsce.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - skopiuj i wklej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zupełnie nowy Mercedes-AMG GT Coupe jest mocno spokrewniony ze sportowym kabrioletem, zaprezentowanym przez producenta w ubiegłym roku - mowa rzecz jasna o najnowszej generacji modelu SL. Pierwszą rzeczą, która na to wskazuje, jest drugi rząd siedzeń. Wcześniej za plecami pasażerów w modelu GT znajdowała się ściana oddzielająca kabinę od bagażnika lub ewentualnie klatka bezpieczeństwa.

Reklama

Teraz układ miejsc, to jak w przypadku SL-a z miękkim dachem, to 2+2. Jednakże, z tym drugim rzędem nie wiązałbym większych nadziei, bowiem - o czym przekonałem się jakiś czas temu - już w kabriolecie bardzo ciężko kogokolwiek tam zmieścić. Niemniej, jak ktoś bardzo się uprze, to wciśnie do tyłu małe pociechy lub zamontuje fotelik.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Coupe 2023 / materiały prasowe

Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - znamy to wnętrze

Jak prezentuje się bagażnik? Ten jest skromny, a jego pojemność to 321 litrów. Po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie uzyskamy równe 675 litrów, ale wcześniej będziemy musieli za to zapłacić. I to wcale nie tak mało - siedzenia tylne ze składanymi oparciami to opcja, która wymaga dopłaty 9210 zł.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Coupe 2023 / materiały prasowe

A skoro o wnętrzu mowa, rzućcie okiem na deskę rozdzielczą. Jak pewnie zauważyliście, nie różni się od tej, którą pierwszy raz widzieliśmy w nowym kabriolecie. Znajdziemy tu zatem te same cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 12,3 cala oraz centralny ekran mający 11,9 cala. Standardem dla nowego GT są jednak sportowe, kubełkowe fotele AMG.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Coupe 2023 / materiały prasowe

Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - dane techniczne i osiągi

Nowy GT jest z SL-em mocno spokrewniony, a więc dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, co kryje się pod maską rasowego sportowca. W topowej wersji, która jako pierwsza trafia do polskiej sprzedaży, znajdziemy 4-litrowe V8 BiTurbo o mocy 585 KM i 800 Nm. Cały moment obrotowy trafia na wszystkie cztery koła za pośrednictwem 9-biegowej skrzyni automatycznej. W efekcie sprint od 0 do 100 km/h, w topowej odmianie GT 63 - zgodnie z danymi producenta - zajmuje 3,2 sekundy.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Coupe 2023 / materiały prasowe

Na papierze wygląda to dobrze i ciężko mieć jakiekolwiek uwagi, ale czy nowa odsłona będzie postrzegana równie dobrze, jak poprzednik? Obawiam się, że nowy GT straci na charakterze. To za sprawą obecności napędu na wszystkie koła i większej masy, sięgającej blisko 2000 kg.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupe - wersje i ceny w Polsce

Sportowa nowość debiutuje na polskim rynku w topowej na ten moment odmianie GT 63 4MATIC+. Jej ceny zaczynają się w Polsce od 990 000 zł, jednak tę kwotę będzie można szybko podnieść, dobierając do auta drogie dodatki. Wśród opcji znajdziemy m.in.

Pakiet AMG Night: 5469 zł

Pakiet AMG Night II: 3166 zł

Zewnętrzny pakiet AMG karbon: 24 753 zł

Ceramiczny układ hamulcowy AMG: 43 173 zł

Siedzenia tylne ze składanymi oparciami: 9210 zł

Fotele AMG Performance: 24 465 zł

Energizing Air Control: 863 zł

System nagłośnienia Burmester® high-end 3D surround: 21 356 zł

Elementy wykończenia wnętrza AMG - włókno węglowe: 13 240 zł

MANUFAKTUR - niebieski hyper magno: 33 963 zł

MANUFAKTUR - podsufitka z mikrofibry MICROCUT: 6908 zł

Obręcze kół AMG ze stopów metali lekkich, 21": od 12 952 zł

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Coupe 2023 / materiały prasowe

Niebawem oferta sportowego coupe powiększy się o kolejne wersje - jedną z nich będzie chociażby słabszy wariant GT 55 4MATIC+ o mocy 476 KM. Istnieje też spore prawdopodobieństwo, że z czasem doczekamy się debiutu hybrydowej odmiany z wtyczką, której moc przekroczy 800 KM, tak jak w przypadku luksusowego S 63 E Pefrormance i 4-drzwiowego GT 63 S E Performance.