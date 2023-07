Mercedes AMG GT 4-Door po modernizacji trafił do salonów. Znamy ceny

Do sprzedaży w Polsce trafiła właśnie czterodrzwiowa odmiana Mercedesa AMG GT w zmodernizowanej wersji. Odświeżony model otrzymał m.in. zaktualizowany system informacyjno-rozrywkowy oraz bogatsze wyposażenie standardowe. Dostawy do klientów ruszą już we wrześniu tego roku.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT 4door po modernizacji trafił do salonów / materiały prasowe