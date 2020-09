Mazda MX-30 już w sprzedaży

​Od poniedziałku 21 września w salonach Mazdy w Polsce dostępny jest pierwszy elektryczny model marki - MX-30. Wprowadzeniu samochodu do sprzedaży towarzyszy akcja specjalna - oferta zawierająca Ekodopłatę Mazdy w wysokości 18 750 zł brutto do każdego egzemplarza MX-30 zamówionego do końca października 2020 r., niezależnie od wybranej wersji wyposażenia.

Mazda MX-30

W roku, w którym Mazda Motor Corporation świętuje 100-lecie istnienia, na europejskich rynkach debiutuje pierwszy elektryczny model japońskiego producenta - MX-30.

Wprowadzenie samochodu do sprzedaży poprzedzone było wakacyjną prezentacją dwóch przedprodukcyjnych egzemplarzy, które udostępnione zostały także do jazd testowych wybranej grupie przedstawicieli mediów i klientom prywatnym oraz flotowym.

"Pierwsze reakcje na nasz nowy model są bardzo pozytywne - dominują uznania dla jakości wykończenia, imponującego wyposażenia standardowego i designu naszej pierwszej elektrycznej Mazdy" - mówi Łukasz Paździor, Dyrektor Zarządzający Mazda Motor Poland. "W sumie latem wykonaliśmy ponad 200 krótkich jazd testowych i przygotowaliśmy kilkaset ofert dla naszych klientów, ale z bezpośrednich rozmów wiemy, że wielu z nich zastanawia się czy to właściwy moment na zakup samochodu elektrycznego czekając na kolejną edycję programu rządowych dopłat. Nie wiemy, czy zostaną uruchomione, kiedy i na jakich warunkach, dlatego postanowiliśmy wprowadzić Ekodopłatę Mazdy do każdego egzemplarza MX-30 zamówionego do 31 października tego roku, by klienci mieli pewność, że to dobry moment na wybór samochodu elektrycznego" - dodaje Paździor.

Ekodopłata Mazdy wynosi 18 750 zł i jest to maksymalna wartość dofinansowania rządowego, jaką przewidywał pilotażowy program wprowadzony pod koniec czerwca. Różnica jest taka, że dopłata Mazdy przyznawana jest każdemu klientowi, także firmom, bez konieczności wypełniania skomplikowanych wniosków i zawierania długich umów na posiadanie samochodu. To oznacza, że do końca października 2020 r. rekomendowana cena MX-30 wynosi od 124 150 zł brutto za bogato wyposażoną wersję Kai. Dodatkowo, elektryczna Mazda z Ekodopłatą jest dostępna w różnych formach finansowania w postaci kredytu lub leasingu z wpłatą własną od 0 do 30%.

Alternatywą dla Ekodopłaty Mazdy jest oferta obejmująca stację ładowania typu wallbox za 1 zł i promocyjne finansowanie kredytu lub leasingu samochodu.

Mazda MX-30 to kompaktowy, elektryczny SUV, cechujący się bogatym wyposażeniem standardowym i wykończeniem materiałami wysokiej jakości.

W samochodzie zastosowano technologię napędu elektrycznego, nazwaną e-Skyactiv, którego osią jest akumulator litowo-jonowy o pojemności 35,5 kWh, zapewniający zasięg 200 km w cyklu mieszanym i 265 km w cyklu miejskim (wg normy WLTP). Źródłem mocy jest jest 145-konny silnik synchroniczny prądu przemiennego. Ładowanie przy pomocy wallboxa ma trwać około 5 godzin.