Wiadomości System opłat e-TOLL nadal z nikłym zainteresowaniem

"Przygotowaliśmy kolejny pakiet ułatwień i zachęt dla przewoźników, którzy zmieniają system viaTOLL na e-TOLL. Przewoźnikom korzystającym z e-TOLL zapewnimy w okresie przejściowym niższe o 25 proc. stawki opłat za przejazd" - wskazała cytowana w informacji szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Ponadto - jak wskazano - we wrześniu wprowadzone zostanie też ułatwienie dla kierowców pojazdów przewożących towary wrażliwe i autobusów. " W wyjątkowych, określonych w ustawie sytuacjach (m.in. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej; jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych oraz w przypadku autobusów przewożących pasażerów) użytkownicy będą mogli opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia, podając deklarowaną trasę przejazdu. Możliwość kontynuowania przejazdu bez konieczności zjechania z drogi płatnej np. na najbliższy parking, a następnie opłacenie przejazdu w ciągu 3 dni od jego zakończenia będzie dostępna jeszcze we wrześniu" - napisano.

Wskazano, że w systemie e-TOLL można zarejestrować się na stronie etoll.gov.pl. wybierając urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu.

"Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL, urządzenia OBU lub ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych" - czytamy. Wskazano też, że aplikację mobilną można pobrać w sklepach Google Play oraz App Store. Do systemu - jak zaznaczono - zostało dopuszczonych 60 dostawców, którzy oferują 233 typu urządzeń zaś liczba pobranych aplikacji e-TOLL PL przekroczyła 120 tys.

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL służące do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System jest nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a wnoszenie opłaty elektronicznej w e-TOLL możliwe jest od 24 czerwca 2021.

Ostateczne wygaszenie starego systemu viaTOLL nastąpi już 30 września 2021 r, tymczasem rejestracja przewoźników w nowym systemie idzie bardzo powoli.

