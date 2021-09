Lexus ES po liftingu już w Polsce

Jeśli chodzi o zmiany stylistyczne w zmodernizowanym modelu ES, to nie ma ich zbyt wiele. Frill zmienił się poprzez mniejszą liczbę pionowych żeber oraz elementów w kształcie litery L. Wersja F SPORT zachowała charakterystyczny dla linii F, czarny grill. Wszystkie wersje za to zostały wyposażone w całkiem nowe reflektory.

Modele z lampami jednosoczewkowymi mają teraz węższe, bardziej zwarte obudowy przednich świateł, natomiast reflektory trójstrumieniowe wyposażono w system adaptacyjnych świateł głównych BladeScan - również w zwężonych, ostrzejszych obudowach. Przeniesiono soczewki, a wewnętrzna konstrukcja reflektorów została zmieniona. Zmienił się też kształt świateł do jazdy dziennej - lepiej wyrażają trójwymiarowy układ i zapewniają płynniejsze oświetlenie. Nowy ES może być także wyposażony w światła, które zwiększają pole widzenia kierowcy podczas jazdy we mgle.

Z kolei we wnętrzu tapicerka jest teraz dostępna w nowych odcieniach z wstawkami, które podkreślają styl ręcznie wykonanego wnętrza. Znajdziemy tu też elementy inkrustacyjne z drzewa orzechowego Sumi Black oraz Dark Brown. Obok odcienia Hazel, wnętrze można zamówić w odcieniu Forest Brown. Wersja F SPORT dzięki biało-czarnej tapicerce Tahara ma bardziej sportowy charakter.

Najważniejszą jednak nowością w kabinie jest nowy 8-calowy lub 12,3-calowy ekran dotykowy. Ekrany te zostały pochylone pod kątem 5 stopni w kierunku kierowcy i przesunięte o 112 mm do przodu, co poprawiło wygodę obsługi, szczególnie podczas korzystania z Android Auto lub Apple CarPlay.

Wśród największych technicznych zmian w modelu ES znalazł się układ hamulcowy. Poprawiono kontrolę nad nim poprzez przeprogramowanie całego układu, ograniczono wibracje, a także zmodyfikowano kształt pedału hamulca. Zespół inżynierów wprowadził także poprawki do adaptacyjnego zawieszenia o zmiennej sztywności, które jest dostępne w wersji F SPORT. Nowy siłownik sprawił, że system szybciej reaguje na sytuację, zwłaszcza przy niskich siłach tłumienia. Podobnie jak w przypadku LC oraz we flagowym sedanie LS, system AVS umożliwia regulację na 650 poziomach, a teraz oferuje również rozszerzoną ścieżkę przepływu dla zaworu sterującego przepływem oleju. Nowy system gwarantuje wysoki komfort jazdy, a jednocześnie przyczynił się do poprawy działania układu kierowniczego oraz ogólnej stabilności pojazdu.