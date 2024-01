Co piąty kierowca wybiera tę markę. Toyota w Polsce jest bezkonkurencyjna

Spis treści: 01 Co piąty Polak wybrał Toyotę w 2023 roku

02 Toyota znowu dominuje polski rynek

03 Polskie TOP10 przejęte przez Toyoty

04 Toyota zdominowała kluczowe segmenty

05 Toyotę kupują firmy i klienci prywatni

Co piąty Polak wybrał Toyotę w 2023 roku

W 2023 roku Toyota wzbiła się na wyżyny. Importer japońskiej marki w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarejestrował w Polsce 91 195 samochodów osobowych i 6826 samochodów dostawczych. Łączna sprzedaż na poziomie 98 021 egzemplarzy to rezultat lepszy od ubiegłorocznego aż o 23 proc., a warto podkreślić, że w tym samym czasie polski rynek “osobówek" powiększył się o ok. 13 proc. Po bardzo owocnym roku Toyota, która od czterech lat jest liderem polskiego rynku, ponownie umocniła swoją pozycję, zwiększając udział w rynku z 17,6 do 19,2 proc.

Toyota znowu dominuje polski rynek

To oznacza, że w ubiegłym roku prawie co piąty samochód, który wyjechał na polskie drogi, nosił znaczek Toyoty. Co ciekawe, dwie kolejne marki w zestawieniu razem wzięte, zarejestrowały mniej aut niż sama Toyota.

Ten rok pokazał, że jesteśmy w stanie idealnie odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, a także dostępnej szerokiej ofercie niezawodnych i naszpikowanych najnowocześniejszą technologią samochodów, w tym piątej generacji hybrydy. podsumowuje Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Central Europe.

Zdjęcie Toyota Yaris to najchętniej kupowane auto miejskie w Polsce / Toyota

Polskie TOP10 przejęte przez Toyoty

Na liście dziesięciu najchętniej wybieranych aut osobowych na polskim rynku pięć pozycji zajęły auta Toyoty. Numerem jeden nad Wisłą niezmiennie pozostaje Toyota Corolla - w 2023 roku zarejestrowano 26 850 egzemplarzy, co oznacza, że niemal co czwarta Toyota sprzedana w ubiegłym roku była Corollą. Imponujące jest również to, że w całym segmencie kompaktów ten model uzyskał 28,9 proc. udziału.

Na trzecim miejscu polskiego TOP10 znalazła się Toyota Yaris z wynikiem 13 459 sprzedanych aut. Czwartą lokatę z wynikiem 13 402 zarejestrowanych sztuk zaklepała sobie Toyota Yaris Cross. Na siódmej pozycji uplasowała się Toyota C-HR, którą wybrało 10 629 klientów, zaś dziewiąte miejsce utrzymała Toyota RAV4 z wynikiem 8366 zarejestrowanych sztuk. Modele, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce to m.in. Toyota Corolla Cross (6151 szt.) Toyota Camry (3816 szt.) oraz Toyota Aygo X (3359 szt.).

Zdjęcie Toyota Corolla dominuje nad Wisłą. To najchętniej kupowane auto

Toyota zdominowała kluczowe segmenty

W 2023 roku w kategorii najmniejszych aut pierwszą pozycję zajmuje Toyota Aygo X (3359 egz., 34,1 proc. udziału). Toyota Yaris jest liderem w segmencie aut miejskich (26,8 proc. udziału). Toyota Yaris Cross to z kolei najpopularniejszy B-SUV (22,7 proc. udziału). Toyota Corolla panuje wśród aut kompaktowych (28,9 proc. udziału), a w segmencie C-SUV prowadzi Toyota C-HR (14,1 proc. udziału).

Zdjęcie Toyota zdominowała segment A, B, B-SUV, C oraz C-SUV / Toyota News

Toyotę kupują firmy i klienci prywatni

Toyota podbiła budżety firmowe, ale do salonów zgłosiło się również wielu klientów indywidualnych. W ostatnich 12 miesiącach osoby prywatne w poprzednich 12 miesiącach zarejestrowały 27 564 auta Toyoty, a marka w tej części rynku powiększyła swój udział do 21,1 proc. Najpopularniejszym modelem okazał się Yaris Cross (6917 egz.), jednak w TOP10 znalazły się jeszcze Yaris (3. miejsce, 4780 egz.), Toyota C-HR (4. miejsce, 4186 egz.) oraz Corolla (7. miejsce, 3796 egz.). Firmy natomiast zarejestrowały 63 631 osobowych samochodów Toyoty.