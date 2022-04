Rusza wielka przebudowa przejść dla pieszych w Warszawie. To dopiero początek

Cztery umowy opiewają łącznie na 6 mln 161 tys. 38 zł. Za tę kwotę wybrany wykonawca - firma FB Serwis - doświetli 299 przejść na terenie 17 dzielnic. Umowy mają zostać zrealizowane do końca sierpnia. To ważne, biorąc pod uwagę, że najwięcej tragicznych wypadków z udziałem pieszych ma miejsce jesienią i z początkiem zimy, gdy szybko zapadający zmrok i warunki atmosferyczne mocno ograniczają widoczność.



Zbadali ponad 4 tysiące przejść bez świateł. Co 8 uznali za niebezpieczne

Przypomnijmy - Warszawa od 2016 do 2020 roku, prowadziła szeroko zakrojony audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej wzdłuż głównych stołecznych ulic. Łącznie, zebra po zebrze - przebadano ponad 4 tysiące przejść we wszystkich 18 dzielnicach. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych przebadano pod kątem ok. 30 kryteriów. Co ósme z kontrolowanych przejść uznano za niebezpieczne dla pieszych, czego efektem są właśnie liczne przebudowy i modernizacje.



"W jednej lokalizacji (np. na skrzyżowaniu) może znajdować się więcej niż jedno przejście. Dlatego doświetlenie 299 przejść oznacza prace w 193 lokalizacjach" - informuje warszawski Zarząd Dróg Miejskich.

Reklama

Oprócz tego przejścia będą doświetlane również w ramach innych inwestycji. Ponadto kilkanaście zebr zyska dodatkowe oświetlenie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Od rozpoczęcia audytu przejść w 2016 roku dodatkowe lampy zyskało już 1497 przejść przy większości głównych ulic. Do przewidzianych na ten rok 299 zebr w przyszłym dołączy ok. 250 kolejnych.



Tegoroczne inwestycje dotyczą 17 dzielnic. Najskromniej prezentują się Rembertów i Włochy, gdzie doświetlone zostanie po jednym przejściu. Najwięcej inwestycji zyska Ursus - tam doświetlonych zostanie aż 50 przejść. Dokładne liczby prezentują się następująco:



Bemowo - 10 przejść,

Białołęka - 9 przejść,

Bielany - 21 przejść,

Mokotów - 17 przejść,

Praga-Południe - 24 przejścia,

Praga-Północ - 6 przejść,

Rembertów - 1 przejście,

Śródmieście - 18 przejść,

Targówek - 19 przejść,

Ursus - 51 przejść,

Ursynów - 17 przejść,

Wawer - 24 przejścia,

Wesoła - 16 przejść,

Wilanów - 23 przejścia,

Włochy - 1 przejście,

Wola - 12 przejść,



Żoliborz - 30 przejść

Doświetlenie polega na zamontowaniu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia dla pieszych. Ich zadaniem jest oświetlanie zebry i jej otoczenia, w tym dojścia do niej. Lampy są precyzyjnie nakierowywane na pasy, aby zapewniały jak najlepszą widoczność pieszych i jednocześnie nie oślepiały kierowców.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***