Polska obniżyła liczbę wypadków niemal o połowę

Czym Polska zasłużyła sobie na takie wyróżnienie? W latach 2012-2022 zmniejszyliśmy liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych z 3 571 do 1 896, czyli niemal o połowę (47 proc.). Lepszy wynik uzyskała tylko uhonorowana w zeszłym roku Litwa (60 proc.). We wszystkich krajach Unii Europejskiej poziom ten spadł średnio o 22 proc.

W 2012 roku śmiertelność na polskich drogach wyniosła 93 ofiary na 1 mln mieszkańców. W zeszłym roku było to już 50 ofiar na 1 mln. Sporo nam jednak brakuje jeszcze do lidera tego zestawienia, czyli Norwegii (21 na 1 mln). Na drugim miejscu znalazł się również kraj ze Skandynawii (22 na 1 mln). Największa śmiertelność występuje natomiast w Rumunii i Serbii - kolejno 86 i 83 ofiary na 1 mln mieszkańców.

"W ciągu dziesięciu lat Polska znacznie poprawiła bezpieczeństwo na drogach i dała przykład, jak poważnie traktować ten problem. Zobowiązano się do wyznaczenia celów, poprawy infrastruktury i wzmocnienia egzekwowania przepisów, które są kluczowymi czynnikami tej imponującej redukcji" - powiedział Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy ETSC.

Wideo youtube

Eksperci doceniają, ale zwracają też uwagę na pewne kwestie

Oprócz znacznego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych panel ekspertów ETSC wymienił kilka kluczowych elementów, które składały się na decyzję o przyznaniu Polsce tego wyróżnienia. Wśród nich wskazano m.in. rozbudowę sieci fotoradarów czy wprowadzenie systemu korytarzy życia. Mimo to znalazły się też pewne kwestie, które zdaniem ekspertów ETSC wymagają w Polsce poprawy. Zwrócono tutaj uwagę m.in. na zbyt pobłażliwe ograniczenia prędkości. Szczególnie dotyczyć to ma polskich autostrad. Obowiązujące na nich ograniczenie do 140 km/h, jest najwyższym w całej Europie (nie licząc Niemiec).

***