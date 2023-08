Spis treści: 01 Kierowcy z Polski postrachem zachodnich dróg?

Niemcy "pechowe" dla polskich kierowców?

OC problemem również zagranicą

Kierowca z Polski to nie zawsze Polak

Zniesienie obostrzeń związanych z koronawirusem spowodowało, że polscy kierowcy tłumnie ruszyli na zagraniczne drogi. Efektem jest niestety większa liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez naszych rodaków.

Kierowcy z Polski postrachem zachodnich dróg?

W 2022 roku kierujący samochodami na polskich tablicach rejestracyjnych zagranicą spowodowali aż 63 tys. wypadków i kolizji. To o ponad 3 tys. zdarzeń (wzrost o 5 proc.) więcej niż w roku 2021. Średnio każdego dnia dochodzi do 173 tego rodzaju zdarzeń.



Gdy tylko warunki epidemiczne i ekonomiczne pozwoliły na częstsze wyjazdy za granicę, natychmiast o 5 proc. wzrosła liczba szkód. W dalszym ciągu zarówno umiejętności naszych kierowców, jak i ich kultura prowadzenia pojazdów, pozostawiają bardzo wiele do życzenia - tłumaczy Mariusz Wichtowski - prezes zarządu Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Niewielkim pocieszeniem może być jednak fakt, że liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami z Polski jest wciąż zauważalnie niższa niż w latach 2017 - 2020, co świadczyć może o większej ostrożności. Dla porównania w rekordowym roku 2018 kierowcy aut z Polski spowodowali zagranicą aż 75,2 tys. szkód "komunikacyjnych".

Niemcy "pechowe" dla polskich kierowców?

Zgodnie z wieloletnią tradycją, najwięcej kolizji i wypadków spowodowanych zagranicą przez kierujących pojazdami z Polski odnotowano w ubiegłym roku na terytorium Niemiec. Ze statystyk Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że zdarzenia zanotowane w Niemczech odpowiadają aż za - uwaga - 48,6 proc. ogółu. W dużej mierze wynika to zarówno z długości polskiej granicy zachodniej, jak i wielkości oraz tranzytowego położenia samych Niemiec. Dla porównania, w pierwszej piątce krajów, na drogach których polscy kierowcy sieją największe spustoszenie, nie znajdziemy np. Czech czy Słowacji.



Co ciekawe, drugie miejsce w statystyce - z udziałem 9,5 proc. ogółu zdarzeń - zajmują Włochy. W pierwszej piątce znajdziemy też kolejno:



Francję (7,8 proc. ogółu),



Holandię (6,0 proc.),

Belgię (4,4 proc.).

OC problemem również zagranicą

Niestety na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rośnie też liczba zdarzeń spowodowanych na zagranicznych drogach przez kierowców pojazdów z Polski, które nie miały wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Liczba takich zdarzeń na przestrzeni ostatnich pięciu lat prezentuje się następująco:



rok 2018 - 493 zdarzenia,

rok 2019 - 585 zdarzeń,



rok 2020 - 653 zdarzenia,



rok 2021 - 694 zdarzenia,



rok 2022 - 805 zdarzeń.



Niewielkim pocieszeniem może być fakt, że w ubiegłym roku PBUK wydatkowało w z tego tytułu kwotę blisko 17,7 mln zł, czyli o pół mln zł mniej (18,3 mln zł) niż w roku 2021. Średnia wartość takiej szkody wynosiła więc około 22 tys. zł. W tym miejscu warto przypomnieć, że podobnie jak w przypadku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zajmuje się obsługą szkód wyrządzonych przez kierowców bez OC na terytorium Polski, po likwidacji takiej szkody PBUK każdorazowo występuje do sprawcy z tzw. "regresem".



Oznacza to, że ostatecznie kierowca, który prowadził pojazd bez obowiązkowego ubezpieczenia OC i spowodował szkodę zagranicą, zmuszony jest pokryć wszelkie związane z nią koszty z własnej kieszeni. Pamiętajmy, że zwłaszcza w przypadku szkód "osobowych" kwoty iść mogą w miliony złotych, co wiąże się np. z koniecznością zapewnienia ofierze specjalistycznej opieki medycznej, wieloletniej rehabilitacji czy renty.



Kierowca z Polski to nie zawsze Polak

Statystyki PBUK traktować trzeba jednak z pewną ostrożnością. Nie mówią one bowiem o narodowości sprawcy, a jedynie o kraju zarejestrowania prowadzonego przez niego pojazdu.



Nie można więc wykluczyć, że większa liczba takich zdarzeń, po części może być efektem migracji na zachód obywateli Ukrainy. Przypominamy, że tylko w drugim kwartale 2022 roku, gdy władze Ukrainy zdecydowały o czasowym zniesieniu obostrzeń w imporcie pojazdów, na wschód trafić mogło z Polski ponad 100 tys. samochodów używanych. Nie jest tajemnicą, że duża część z nich do dziś porusza się po Ukrainie na polskich numerach rejestracyjnych.



Polska była też pierwszym "zachodnim" krajem dla tysięcy uchodźców wojennych i zarobkowych, którzy - aktualnie - przebywają na terenie Unii Europejskiej. Wśród nich znajduje się też spora grupa osób, dla której pierwszy kontakt z "zachodnią motoryzacją" stanowiły właśnie kupione w Polsce samochody używane.