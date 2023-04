Dobre opony to rzecz święta. Przekonałem się na własnej skórze

Spis treści: 01 Opony poznasz na asfalcie, nie po etykiecie

02 Moc i systemy to nie wszystko

03 Testy na mokrym asfalcie

04 Test w samochodzie sportowym

05 Bridgestone Turanza 6 jest już w sprzedaży

Wielu kierowcom wydaje się, że opona to tylko kawał gumy. W teorii to sama prawda, ale w praktyce to coś więcej, bowiem wszystkie różnią opony się mieszanką i bieżnikiem. Nie bez powodu, podobnie jak auta, opony różnią się ceną, klasą i zastosowaniem. Spoglądając na nie z boku czy trzymając w rękach, ciężko nam ocenić, czy dana opona jest dobra czy nie.

Opony poznasz na asfalcie, nie po etykiecie

Niektórzy przed zakupem porównują etykiety, ale informacje widoczne na naklejkach również niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Mając to na uwadze, w celu zweryfikowania właściwości nowej opony Bridgestone Turanza 6, pojechałem na Autodrom Jastrząb, gdzie w trudnych warunkach sprawdzałem, co oferuje nowość japońskiego producenta.

Bridgestone Driving Experience 1 / 16 Bridgestone Driving Experience Źródło: INTERIA.PL Autor: Jan Guss-Gasiński

Moc i systemy to nie wszystko

Podczas wydarzenia Bridgestone Driving Experience w nasze ręce przekazano auta różnych segmentów. Na liście królików doświadczalnych, które posłużyły nam do zapoznania się z nową oponą, znalazły się SUV, luksusowe limuzyny, elektryczny bestseller i sportowe kompakty spod znaku AMG. Wszystkie różniły się mocą, gabarytami oraz masą i właśnie dzięki temu mogłem się przekonać, że osiągi, systemy bezpieczeństwa czy układ hamulcowy, nie są w aucie najważniejsze.

Testy na mokrym asfalcie

Bridgestone Turanza 6 to letnia opona klasy turystycznej. Mamy więc do czynienia z mieszanką, która ma ułatwić codzienną jazdę - jest miękka i świetnie radzi sobie z odprowadzaniem wody. Na torze nie padało, dlatego możliwości opony musieliśmy zweryfikować w sztucznych warunkach. Jednym z zadań było wykonanie awaryjnego hamowania z ominięciem przeszkody - ten manewr wykonywaliśmy na mokrej płycie trzy razy, stale podnosząc prędkość (50, 60 i 70 km/h).

W międzyczasie druga grupa wykonywała próbę drogową luksusowymi limuzynami tj. BMW seri 5 i 7 oraz Mercedesem Klasy E. Ta część programu miała pokazać, jak miękka mieszanka radzi sobie z nierównościami, jednak tu ciężko mi wskazać, co rzeczywiście było odpowiedzialne za komfort, bowiem wszystkie te auta świetnie izolowały pasażerów od otaczającego świata. Niemniej, mogę powiedzieć, że to naprawdę cicha opona - również przy wyższych prędkościach.

Zdjęcie Bridgestone Driving Experience 2023 / Jan Guss-Gasiński

Test w samochodzie sportowym

Na koniec przyszła pora na deser, czyli jazdę sportowymi kompaktami spod znaku AMG. Podczas tej próby mogliśmy sprawdzić, jak bieżnik radzi sobie z odprowadzaniem wody przy wyprostowanych i skręconych kołach. Przy spotkaniu z głęboką kałużą opona nie dawała żadnych złych sygnałów, a na mokrym rondzie "kleiła" do zadziwiająco wysokich prędkości.

Wniosek z tego taki, że aquaplaning jej niestraszny, natomiast ta próba potwierdziła również, że sportowe samochody wymagają sportowych opon. Miękka mieszanka w duecie z twardym jak beton zawieszeniem Mercedesa-AMG CLA 45 S 4MATIC nie dawała rady - przy szybszym pokonywaniu zakrętów wręcz prosiła o chwilę wytchnienia.

Bridgestone Turanza 6 jest już w sprzedaży

Nowość od Bridgestone można już zakupić w wybranych sklepach i na stronach internetowych. Na tę chwilę dostępne są rozmiary od 17 do 22 cali, a nieco później - jak zapowiedział producent - ofertę uzupełnią opony w rozmiarze 16 i 23 cali.

