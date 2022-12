Co zrobić, gdy auto utknie na przejeździe kolejowym? Koniecznie stosuj te zasady

Spis treści: 01 Dwie kobiety zginęły na przejeździe kolejowym

02 Jak prawidłowo przejeżdżać przez przejazd kolejowy?

03 Co zrobić, kiedy samochód utknie na przejeździe kolejowym? Wiadomości Auto ostrzeże przed pociągiem. Ta aplikacja mogłaby zastąpić szlabany

Dwie kobiety zginęły na przejeździe kolejowym

Jak przekazała mazowiecka policja, w miejscowości Wieniawa (pow. przysuski) doszło do śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym. Seat Ibiza wjechał na tory i został uderzony przez pociąg osobowy relacji Radom-Drzewica. Na miejscu zginęła 25-letnia kierująca oraz 52-letnia pasażerka.

Policja nie podała szczegółów tego zdarzenia, więc nie wiemy, czy kierująca Seatem po prostu wjechała pod pociąg, czy może auto zgasło na przejeździe i kobiety nie zdążyły uciec. Sam przejazd kolejowy jest prawidłowo oznakowany, a ruchem na nim steruje sygnalizacja świetlna. Policja milczy na temat rogatek, więc domyślamy się, że nie ma ich w tym miejscu.

Jak prawidłowo przejeżdżać przez przejazd kolejowy?

Policja przypomina, że od stycznia do listopada 2022 roku, na przejazdach kolejowych w Polsce doszło do 149 wypadków i kolizji. Zginęło w nich 38 osób, a kolejnych 20 zostało ciężko rannych. Jak unikać podobnych zdarzeń? Należy przestrzegać poniższych zasad:

Nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli rogatka nie jest w pełni podniesiona, lub wciąż miga czerwone światło. Jest to surowo zakazane, ponieważ na przejeździe może się pojawić kolejny pociąg.

Zbliżając się do przejazdu, nawet tego strzeżonego, stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Dróżnik mógł zasłabnąć, a sygnalizacja świetlna lub rogatki ulec awarii. Zawsze uważnie rozejrzyj się przed wjechaniem na przejazd kolejowo-drogowy.

Znak STOP oznacza bezwzględną konieczność zatrzymania pojazdu. Należy wtedy uważnie rozejrzeć się i upewnić, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg i dopiero wtedy kontynuować jazdę

Jeśli widzisz tory, zawsze spodziewaj się pociągu! Nawet pozornie nieużywane trasy bywają wykorzystywane przez składy towarowe, a rozkłady jazdy się zmieniają. Jeżdżenie "na pamięć" grozi tragedią.

Jadąc w korku nigdy nie wjeżdżaj na przejazd kolejowo-drogowy, jeżeli nie masz jak go opuścić. Rogatka może zacząć opadać za kilkanaście sekund, a ty zostaniesz uwięziony na torach.

To, że jeden pociąg opuścił przejazd, nie znaczy, że po innym torze za chwilę nie nadjedzie kolejny. Na przejeździe wielotorowym zawsze czekaj, aż będziesz miał pewność, że nic więcej nie nadjeżdża.

Nigdy nie przejeżdżaj slalomem pomiędzy opuszczonymi półrogatkami. Nie tylko łamiesz w ten sposób przepisy, ale przede wszystkim kładziesz na szali życie swoje i pasażerów.

Co zrobić, kiedy samochód utknie na przejeździe kolejowym?

Do wielu niebezpiecznych zdarzeń dochodzi nie tylko dlatego, że kierowca zignorował jedną z powyższych zasad. Bywa również, że ktoś zostanie "uwięziony" przez zamknięte rogatki i czeka, aż nadjedzie pociąg. Zdarzają się też sytuacje, w których samochód zgaśnie na torach i nie udaje się go uruchomić do przyjazdu pociągu. W takich przypadkach trzeba pamiętać o poniższych zasadach:



Rogatki to nie solidne zapory - z łatwością można je ręcznie podnieść lub wyłamać. Jeśli widzisz zbliżający się pociąg, nie wahaj się ich staranować. Delikatne uszkodzenia auta to niewielka cena za uratowanie własnego życia.

Jeśli pojazd nie chce zapalić, spróbuj go zepchnąć z torów. Poproś o pomoc pasażerów lub innych kierujących.

Jeśli masz niewiele czasu, możesz zjechać z torów używając samego rozrusznika - wrzuć 1. bieg, puść sprzęgło, a następnie przekręć i trzymaj kluczyk. Rozrusznik bez problemu powinien przetoczyć samochód o przynajmniej kilka metrów.

W skrajnym przypadku, kiedy w żaden sposób nie możesz usunąć pojazdu z torów, postępuj zgodnie z tą instrukcją:



Opuść pojazd wraz ze wszystkimi pasażerami i nakaż im odejść na bezpieczną odległość.

Zadzwoń na numer alarmowy 112 i poinformuj o powstałej sytuacji.

Na napędach rogatek lub z tyłu krzyża św. Andrzeja umieszczona jest żółta naklejka PLK. Podaj operatorowi dziewięciocyfrowy kod z naklejki.

Oddal się na bezpieczną odległość.

Zdjęcie Z tyłu krzyża św. Andrzeja umieszczane są naklejki PLK z indywidualnym numerem konkretnego przejazdu / Policja

Bardzo istotne jest właśnie odnalezienie naklejki. Dzięki niej operator może podać dyspozytorowi ruchu na dokładnie którym przejeździe stoi twój samochód, a on ostrzeże o tym wszystkie nadjeżdżające pociągi. Pamiętaj przy tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo - jeśli pociąg już się zbliża, nie stój w pobliżu i nie szukaj naklejki. Nie stój też a torach i nie machaj do maszynisty - on doskonale będzie widział przeszkodę, tylko najprawdopodobniej nie zdąży zatrzymać się na czas. Jeśli jest noc, koniecznie włącz światła w pojeździe, aby maszynista mógł wcześniej go zauważyć i mieć szansę choć trochę zredukować prędkość.

