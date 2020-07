Parujące szyby w samochodzie - jak sobie z nimi poradzić?

Widoczność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy, więc tak błahe problemy, jak np. zaparowane szyby mogą mieć tragiczne konsekwencje. Jak radzić sobie z tym zjawiskiem?

Najczęściej powodów parowania szyb jest kilka. Są to m.in.: zanieczyszczona przednia szyba (sprzyja kondensacji) i wysoki poziom wilgoci w kabinie. Przyczyn tego ostatniego szukać trzeba chociażby w niedrożnym filtrze kabinowym czy... rozszczelnionym nadwoziu.



W starszych samochodach często dochodzi do przecieków, z których właściciele nie zdają sobie nawet sprawy. Woda znajduje sobie wejście do kabiny chociażby za sprawą przepustów w grodzi czołowej (winne mogą być np. zatkane odpływy) czy korozji. Nagminnie zdarza się, że rdza pojawia się bezpośrednio w miejscu klejenia przedniej lub tylnej szyby do karoserii. W przypadku dużej ulewy woda "przechodzi" więc pod klejem i "ginie" w zakamarkach deski rozdzielczej. Właśnie tego typu przypadłości najczęściej powodują problemy z korozją podłogi w starszych pojazdach. Gdy wilgoć na dobre wniknie w wykładzinę podłogową, pojawienie się dziur jest tylko kwestią czasu.



Mało kto zdaje sobie również sprawę, że mocno parujące szyby - jako objaw zawilgocenia wnętrza - sugerować mogą również błahą usterkę klimatyzacji. Zdarza się, że szczelność traci plastikowy przewód mający za zadanie odprowadzać skropliny z układu klimatyzacji. Te - zamiast pod auto - spływają wówczas właśnie na podłogę, pod dywanik kierowcy bądź pasażera.

W jaki sposób radzić sobie z parowaniem szyb? Najlepszym sposobem jest po prostu utrzymywanie pojazdu w odpowiednim stanie: systematyczne serwisowanie klimatyzacji (w tym wymiana filtra przeciwpyłkowego) i regularne czyszczenie szyb od wewnątrz.

Sprawny układ klimatyzacji powinien w krótką chwilę poradzić sobie z nadmiarem wilgoci. Ważne też by nigdy nie zamykać do końca bocznych kratek nawiewu i - zwłaszcza stojąc w korku - nie wyłączać całkowicie wentylatora kabinowego. W skrajnych przypadkach (np. "topione" w błocie auta terenowe) dobrym rozwiązaniem problemu parujących od wewnątrz szyb może być posmarowanie ich... pianką do golenia. Trzeba jedynie pamiętać, by wcierać jej niewielkie ilości w umytą (!) szybę. Po wytarciu do sucha powłoka zapobiegająca parowaniu powinna utrzymać się nawet przez kilka tygodni!



Wiele osób zastanawia się dlaczego - po wybraniu trybu odparowywania szyb na panelu klimatyzacji - z kratek nawiewu w niektórych autach potrafi dmuchać ciepłe powietrze. Takie działanie systemu nie świadczy wcale o żadnej usterce! Jaki jest cel mieszania schłodzonego, osuszonego, powietrza z ogrzanym, które przeszło właśnie przez nagrzewnicę? To proste - chodzi o delikatne ogrzanie szyb tak, by nie dochodziło na nich do kondensacji wody od zewnątrz.

Często zdarza się, że po włączeniu klimatyzacji przednia szyba momentalnie zachodzi mgłą. Dzieje się tak, gdy powietrze we wnętrzu pojazdu jest dużo chłodniejsze od tego na zewnątrz. Efektem jest właśnie kondensacja wilgoci na szybkie, zwłaszcza w okolicach dysz nawiewów. Z tego względu w niektórych autach włączeniu funkcji odparowania szyb towarzyszy skierowanie do kabiny ciepłego powietrza. Receptą na parującą od zewnątrz przednią szybę jest najczęściej... zmiana ustawień układu wentylacji. Przeważnie wystarcza przestawienie nadmuchu zimnego powietrza na nogi lub twarz. Wybór "głowy" skutkować może szybkim wychładzaniem szyby i - w efekcie - właśnie pojawieniem się "mgły" na jej zewnętrznej powierzchni.