Spis treści: 01 Szczegóły dofinansowania do prawa jazdy

02 Kto może dostać dopłatę do kursu na prawo jazdy?

03 Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

04 Co jeszcze można sfinansować w ramach programu "Aktywny samorząd"?

"Aktywny samorząd" to inicjatywa realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), której celem jest wsparcie osób zmagających się z różnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Program oferuje szeroki zakres pomocy, w tym finansowanie kursów prawa jazdy, co ma ułatwić uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji i zwiększenie ich niezależności.

Wsparcie skierowane jest do osób znajdujących się w wieku aktywności zawodowej - kobiety mogą skorzystać z programu do ukończenia 60. roku życia, a mężczyźni do ukończenia 65. roku życia. Dzięki temu inicjatywa ma pomóc w integracji społecznej i zawodowej beneficjentów.



Reklama

Szczegóły dofinansowania do prawa jazdy

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 5280 zł, a jej podział wygląda następująco:

Koszty kursu i egzaminów kategorii B - 2310 zł.

Koszty kursu i egzaminów innych kategorii - 3850 zł.

Pozostałe koszty związane z kursem poza miejscem zamieszkania - 880 zł (obejmują zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w przypadku osób, które zdobywają uprawnienia poza miejscem zamieszkania).

Koszty usług tłumacza migowego - 550 zł (dla osób z dysfunkcją słuchu wymagających pomocy tłumacza języka migowego).

W przypadku prawa jazdy kat. B do zaoszczędzenia jest więc nawet 3740 zł. Program obowiązuje na 2024 rok, ale wiele wskazuje na to, że w 2025 roku będzie kontynuowany, być może z jeszcze wyższymi stawkami wsparcia.



Kto może dostać dopłatę do kursu na prawo jazdy?

Pomoc skierowana jest do osób, które spełniają określone kryteria. Jak podaje PFRON:



Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu niż wskazano w orzeczeniu (inny symbol, niż 05-R), to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (...) Możesz także liczyć na pomoc, jeśli masz problemy ze słuchem w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 03-L

Dodatkowym wymogiem jest pozostawanie w wieku aktywności zawodowej, co oznacza, że kobiety mogą ubiegać się o wsparcie do ukończenia 60 lat, a mężczyźni do 65 lat.



Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Procedura składania wniosków została uproszczona. Można to zrobić online poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie sow.pfron.org.pl. Wnioskodawca musi posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Co jeszcze można sfinansować w ramach programu "Aktywny samorząd"?

Prawo jazdy to tylko jedna z wielu form pomocy dostępnych w ramach programu "Aktywny samorząd". Osoby spełniające warunki uczestnictwa mogą jednocześnie skorzystać z dofinansowania na inne potrzeby związane z poruszaniem się lub codziennym funkcjonowaniem, w tym:

oprzyrządowanie samochodu,

zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

serwis wózka inwalidzkiego lub skutera o napędzie elektrycznym.

Dodatkowo program umożliwia finansowanie:

sprzętu elektronicznego oraz szkoleń z jego obsługi,

utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

zakupu i serwisu protez z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi,

pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

nauki na poziomie wyższym.

Program "Aktywny samorząd" od lat wspiera osoby potrzebujące i nic nie wskazuje na to, by nie mial być kontynuowany w 2025 roku. Szczegółowe informacje o kolejnej edycji powinny pojawić się na początku przyszłego roku. Dla wielu osób może to być szansa na większą niezależność i poprawę jakości życia.