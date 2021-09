Kupowanie opon samochodowych. Na co należy zwrócić uwagę?

Porady Zniszczyłeś opony? Wymienić musisz dwie! Podpowiadamy jak spośród nich wybrać te, które będą najlepiej przystosowane do naszego samochodu, stylu jazdy, warunków drogowych i zapewnią nam komfort oraz bezpieczeństwo na drodze.

Jakie opony samochodowe są najlepsze?

W zależności od pojazdu, indywidualnego stylu jazdy, upodobań oraz lokalizacji naszego miejsca zamieszkania, odpowiedź na to pytanie może być różna. Dlatego, jeśli chcemy kupić nowe ogumienie samochodowe, powinniśmy skupić się nie tylko na specyfikacji pojazdu.

Pytanie jakie powinniśmy więc sobie postawić to: jakie opony są najlepsze dla mnie i mojego auta? Zastanówmy się, ile kilometrów pokonujemy w ciągu roku, po jakich trasach się poruszamy. Czy jest to jazda miejska, autostradowa, a może w jakichś cięższych warunkach? Po trzecie, zwróćmy uwagę na to, w jakim stylu się przemieszczamy - dynamicznie czy spokojnie. Te wszystkie cechy będą miały wpływ na wybór opon. Kupowanie ogumienia samochodowego jest łatwe, jeśli przestrzega się kilku ważnych zasad.

Jak rozpoznać dobre opony (etykieta UE)?

Podobnie jak etykieta efektywności energetycznej na sprzęcie gospodarstwa domowego, tak etykieta UE na oponie ma na celu informowanie kierowców podczas zakupu o parametrach danego modelu. Ogumienie jest oceniane w kategoriach przyczepności na mokrej nawierzchni, oporu toczenia i zewnętrznego hałasu podczas jazdy. Parlament Europejski zatwierdził wprowadzenie nowego systemu etykietowania opon, który wszedł w życie 1 maja 2021 roku. Dzięki temu etykiety mają być bardziej zrozumiałe, co ma w znacznym stopniu ułatwić kierowcom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Nowa etykieta posiada też miejsce na informację o przyczepności w warunkach zimowych.

- Etykiety zawierają cenne informacje, ale są tylko jednym z wielu źródeł wiedzy, które trzeba uwzględnić przed zakupem. Najprostszym sposobem wyboru opon wciąż pozostanie konsultacja ze specjalistą i analiza naszych indywidualnych potrzeb. Możemy również przejrzeć artykuły poradnikowe, sprawdzić wyniki testów opon i przeczytać opinie innych użytkowników. Wówczas uzyskamy pełniejszy obraz danej opony i dokonamy najlepszego wyboru. - mówi Ernest Pujszo, Dyrektor Handlowy Oponeo.

Na co jeszcze zwracać uwagę przy zakupie?

1. Rozmiar opon

Od czego zacząć? Najlepiej od ustalenia prawidłowego rozmiaru. Aby uzyskać najlepsze osiągi naszego auta, ważne jest, aby jeździł on na oponach o odpowiednich wymiarach.

- Istnieje kilka miejsc, w których można szybko znaleźć informacje o rozmiarze kół do naszego auta. Znajdują się one między innymi w instrukcji pojazdu, zwykle w rozdziale ze specyfikacją techniczną. Rozmiar opon podany jest także na klapce wlewu paliwa lub na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy. Można też sprawdzić takie informacje u dilera samochodowego naszej marki, w serwisie wulkanizacyjnym, na stronach producentów lub skorzystać z konfiguratora opon Oponeo, który pomoże dobrać odpowiednie ogumienie do naszego samochodu - dodaje Ernest Pujszo.

2. Typ opon - jaki powinienem wybrać?

Opony letnie, zimowe czy całoroczne? To, czy zmiana na opony całoroczne jest dla nas opłacalna, zależy od wielu czynników. Korzystanie z ogumienia wielosezonowego może być tańsze, ponieważ wystarczy kupić jeden komplet opon i nie przejmować się kosztami magazynowania i sezonowej wymiany. Jednak opony całoroczne to zawsze kompromis. Nie mogą się one równać z osiągami wysokiej jakości opon zimowych, podobnie jak ich stabilność i ochrona przed aquaplaningiem nie będą tak dobre, jak u opon letnich klasy premium. Jeśli jednak jeździmy mało (5-6 tys. km rocznie), głównie po dobrze oczyszczonych, miejskich drogach, opony wielosezonowe mogą być dla nas dobrą alternatywą.

3. Bieżnik

Wzór bieżnika opony odgrywa ważną rolę, ponieważ odpowiada za osiągi samochodu w określonych warunkach. Jego rzeźba decyduje o całym szeregu parametrów - od przyczepności na różnych nawierzchniach, przez głośność opony po opór toczenia. Zasadniczo wyróżnia się trzy główne rodzaje wzorów bieżnika: symetryczny, kierunkowy, asymetryczny.

- W przypadku produktów do samochodów osobowych wybieramy zazwyczaj między bieżnikiem asymetrycznym a kierunkowym. Każdy z nich ma swoje plusy. Przykładowo bieżnik kierunkowy doskonale sprawdza się na mokrej czy pokrytej błotem pośniegowym trasie. Asymetryczny natomiast będzie wolno i równomiernie się zużywał. - tłumaczy Ernest Pujszo.

4. Indeksy nośności i prędkości opony

Indeks prędkości opony to maksymalna dopuszczalna prędkość, z jaką może poruszać się pojazd, w którym zamontowana jest dana opona, pod maksymalnym obciążeniem określonym za pomocą indeksu nośności. Parametry te podane są m.in. na ściance bocznej opony i zapisane są za pomocą liter oraz cyfr. Są od siebie zależne i trzeba je brać pod uwagę zawsze, gdy kupujemy nowe ogumienie.

5. Klasa

Marki oferują opony plasujące się w różnych segmentach - ekonomicznym, średnim oraz premium. Najważniejszą relacją w poszczególnych segmentach jest stosunek ceny do jakości. Co do zasady, droższe opony oferują lepsze parametry na drodze. Według danych Oponeo w 2020 roku Polacy najczęściej sięgali po ogumienie klasy ekonomicznej, które stanowiło 39% wszystkich sprzedanych przez serwis w tym okresie opon. Drugie miejsce zajęły opony klasy premium (32%), a trzecie klasa średnia (29%). Ten trend utrzymał się także w pierwszym półroczu 2021 roku. Porównując sprzedaż w pierwszym półroczu 2021 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największe wzrosty odnotowały opony klasy premium (blisko 22%) i ekonomicznej (blisko 19%).

- Opony klasy ekonomicznej są przeznaczone do niewielkich samochodów miejskich. Jest to ogumienie idealne dla preferujących spokojny styl jazdy kierowców, którzy poruszają się głównie po mieście, a ich przebiegi roczne są raczej umiarkowane. Opony klasy średniej będą odpowiednie dla kierowców, którzy oczekują zrównoważonych, średnich osiągów. Sprawdzą się w większości popularnych aut dostępnych na rynku. Dobre zarówno do miasta, jak i na trasy. Po opony premium powinny sięgnąć osoby oczekujące najwyższej jakości i świetnych osiągów, w tym właściciele samochodów o dużej mocy. Stosuje się w nich nowoczesne rozwiązania, najlepsze materiały oraz najbardziej zaawansowane technologie produkcyjne - mówi Ernest Pujszo.

***