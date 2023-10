Klimatyzacja jesienią. Kierowcy popełniają jeden, ale poważny błąd

Spis treści: 01 Jak jesienią używać klimatyzacji?

Latem klimatyzacja w samochodzie jest niezbędna, pozwala podróżować w komfortowych warunkach, niezależnie od panującego upału. Jednak jesienią i zimą, gdy temperatury na zewnątrz spadają, kierowcy o klimatyzacji zaczynają zapominać. Nie włączają jej, uznając, że nie ma takiej potrzeby, a jednocześnie chcąc nieco zmniejszyć zużycie paliwa.

Jak jesienią używać klimatyzacji?

Jednak taka pozorna oszczędność może szybko się odbić awarią układu. Jak więc jesienią korzystać z samochodowej klimatyzacji?

Przede wszystkim należy pamiętać, że klimatyzacja nie tylko obniża temperaturę, ale również osusza powietrze. Ta funkcja jest szczególnie przydatna jesienią, gdy często pada deszcz, więc wilgoć w naturalny sposób dostaje się do samochodu, czy to na zmoczonym ubraniu, butach czy to na parasolu.

Świetny sposób na parujące szyby

W efekcie w samochodzie zaczynają parować szyby. Sam nawiew pomoże tylko chwilowo, usunie parę z szyby, ale wilgoć w aucie pozostanie. Natomiast włączenie klimatyzacji rozwiązuje problem skutecznie, do czasu gdy ponownie nie wniesiemy na ubraniu kolejnej porcji deszczu.

Niewłączanie klimatyzacji to proszenie się o kłopoty

Ale skuteczne usuwanie pary z szyb to niejedyny powód, by w okresie jesienno-zimowym systematycznie włączać klimatyzację. Jej stałe używanie nie pozwala na rozwinięcie się grzybów w aucie, ponadto chroni sam układ przed awarią. Sprężarka jest systematycznie smarowana i w ten sposób zmniejszamy ryzyko poważnej awarii, której koszt usunięcia trzeba będzie liczyć w tysiącach złotych. Warto pamiętać, że sprężarka, to element, w którym znajdują się ruchome części, jest to jednocześnie najdroższy element całego układu klimatyzacji.

A sprężarka zdecydowanie szybciej ulegnie awarii, jeśli klimatyzacji będziemy używać wyłącznie w sezonie letnim.

Jak często jesienią włączać klimatyzację? Niekonieczne jest włączenie układu na stałe. Jednak włączenie klimatyzacji na kwadrans, co klika dni czy raz w tygodniu z pewnością przysłuży się trwałości systemu i nie odbije się w zauważalny sposób na zużyciu paliwa.

Klimatyzację należy regularnie serwisować

Pamiętać też trzeba, że układ klimatyzacji nie jest bezobsługowy i konieczny jest jego regularny serwis. Mechanicy radzą, by przynajmniej raz w roku wymieniać filtr kabinowy, a co dwa lata udać się do serwisu klimatyzacji za kontrolę systemu. Specjaliści w wyspecjalizowanym warsztacie sprawdzą cały układ, wyczyszczą go, odgrzybią i poddadzą ozonowaniu. Ponadto sprawdzą i w razie potrzeby wymienią czynnik chłodzący.