​Karta pojazdu - już niebawem nie będzie potrzebna, ale jej brak może sprawić problemy

Krzysztof Pochłód Porady

Karta pojazdu to ważny dokument, który już niebawem przestanie obowiązywać. Warto dowiedzieć się do czego jest potrzebna i co zrobić w przypadku, gdy została zagubiona lub skradziona. Bez tego dokumentu nie sprzedamy, a także nie zarejestrujemy samochodu.

Zdjęcie Karta pojazdu wkrótce zostanie zlikwidowana. Dziś jednak wciąż jest potrzebna / Krzysztof Lokaj / Polska Press / East News