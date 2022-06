Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że kierowcy aut osobowych czy motocykli mogą opłacić przejazdy odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica jedynie w systemie e-TOLL.



Opłaty dokonać można kupując e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET, korzystając z aplikacjach partnerów e-TOLL, w sklepie internetowym etoll.gov.pl oraz stacjonarnie na 1398 stacjach paliw.



Od grudnia na państwowych odcinkach nie znajdziemy już bramek do poboru opłat, dzięki czemu przejazd tymi odcinkami autostrad odbywa się płynnie, bez zatrzymywania przed szlabanami.



Zakończenie roku szkolnego to oficjalny początek sezonu urlopowego. Jak co roku, w czasie wakacyjnych podróży wielu kierowców po raz pierwszy od dłuższego czasu korzystać będzie z państwowych autostrad. Warto paiętać, że od grudnia nie znajdziemy już na nich bramek do poboru opłat - te uiszczane są za pomocą elektroniczny system e-TOLL. Zapominalskich czeka kara w postaci 500 zł.



Jedną z najwygodniejszych metod płatności dla użytkowników pojazdów i zespołów pojazdów o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli jest e-bilet autostradowy. Jego zakup nie wymaga rejestracji w e-TOLL i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu.



Gdzie kupić e-bilet autostradowy

Dostępne są dwie formy dystrybucji e-biletu autostradowego - elektronicznie lub w formie stacjonarnej. W przypadku obu metod wymagane jest podanie minimalnego zakresu danych potrzebnych tylko do naliczenia opłaty za przejazd autostradą:

numeru rejestracyjnego pojazdu,

daty i godziny rozpoczęcia przejazdu autostradą,

planowanej do pokonania trasy.



Bardzo wygodną formą zakupu e-bilet autostradowy jest państwowa aplikacja e-TOLL PL BILET przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów. Można ją bezpłatnie pobrać w Google Play oraz w AppStore. Jest dostępna w 9 wersjach językowych (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT) i umożliwia:

zakup e-biletu autostradowego,



wygenerowanie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie pliku PDF,



wgląd w historię wszystkich zakupionych e-biletów autostradowych,



zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego.



W tym przypadku - w przeciwieństwie do aplikacji e-TOLL PL- nie ma konieczności uruchamiana gelokalizacji. Za przejazd płacimy z góry (np. dodając kartę płatniczą) określając jedynie przybliżony czas podróży. Sam bilet ważny jest przez 48 godzin od momentu wykupienia. Pamiętajmy też, że zapominalscy mogą dokonać zaległej opłaty za przejazd w terminie do 48 godzin po jego wykonaniu.





Tankujesz? Kup bilet na autostradę

e-Bilet można ponadto kupić w sklepie internetowym (www.etoll.gov.pl/lekkie/e-bilet-autostradowy/e-bilet/) oraz w aplikacjach partnerów, z którymi szef KAS zawarł umowy partnerskie. Są to:

Autopay,



mPay,



SkyCash,



SPARK,



IKO PKO BP,



ORLEN PAY,



mFlota ORLEN Vitay.

Ponado za przejaz zapłacić też można na:



1 372 stacjach paliw PKN ORLEN,



26 stacjach paliw LOTOS

Zapomniałem o bilecie i przejechałem autostradą. Co teraz?

e-bilet autostradowy należy wykupić przed rozpoczęciem przejazdu płatnym odcinkiem autostrady. Można to zrobić nawet z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres ważności e-biletu autostradowego to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a zwrot niewykorzystanego biletu jest możliwy w taki sam sposób, w jaki go zakupiono. Bilet można zwrócić jedynie przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.



Jeżeli kierowca wjechał na odcinek płatny i zorientował się, że nie posiada ważnego biletu, powinien kontynuować przejazd. Zatrzymywanie się przy wjeździe na autostradę, by kupić e-bilet autostradowy, może powodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przejazd należy opłacić jak najszybciej, np. korzystając z pomocy pasażera. Jeżeli kierowca zdecyduje się w tym celu zatrzymać w trakcie podróży, powinien to zrobić w sposób bezpieczny, w miejscu do tego przeznaczonym. Może wówczas kupić e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET lub w aplikacjach partnerów. Może również nabyć e-bilet autostradowy na najbliższej stacji paliw partnerów e-TOLL.



W przypadku gdy kierowca nie kupił brakującego e-biletu autostradowego w czasie przejazdu i nie została na niego nałożona kara grzywny w wyniku kontroli drogowej, może kupić e-bilet autostradowy na przejechany już odcinek autostrady. Zakup taki jest możliwy w aplikacji e-TOLL PL BILET, aplikacjach partnerów lub na stacjach paliw partnerów e-TOLL w ciągu 3 dni od daty i godziny zakończenia przejazdu.



W trakcie przejazdu pojazd może jednak podlegać kontroli mobilnej lub kontroli drogowej, a za poruszanie się po płatnym odcinku bez wniesionej opłaty za przejazd na kierowcę zostanie nałożona kara grzywny w postaci mandatu. Dokupując e-bilet autostradowy, zarówno w trakcie przejazdu jak i po jego zakończeniu, należy jako początek okresu ważności biletu podać datę i godzinę zgodną z momentem wjazdu na płatny odcinek autostrady.





Dwie państwowe aplikacje - jakie są różnice między e-TOLL PL a e-TOLL BILET

Użytkownicy pojazdów lekkich mogą opłacać przejazdy autostradą, korzystając również z aplikacji e-TOLL PL (to inna aplikacja niż e-TOLL PL BILET). Aplikacja e-TOLL PL jest wykorzystywana zarówno przez użytkowników pojazdów ciężkich, jaki i samochodów osobowych. Można ją bezpłatnie pobrać w sklepach Google Play oraz w AppStore. Aby korzystać z aplikacji e-TOLL PL, konieczna jest rejestracja w systemie e-TOLL na etoll.gov.pl.



Aplikacja przekazuje dane geolokalizacyjne, więc nie trzeba z wyprzedzeniem deklarować czasu ani trasy planowanego przejazdu. Naliczanie opłat odbywa się z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu, dlatego w trakcie przejazdu aplikacja musi być cały czas włączona. Kierowcy pojazdów lekkich mogą również opłacać przejazdy autostradą, wykorzystując zainstalowane w pojazdach urządzenia pokładowe OBU i ZSL, które są dopuszczone do systemu e-TOLL i przekazują dane GPS pojazdu do tego systemu.



Na wakacje z przyczepą. Jaką kategorię wybrać?

W przypadku gdy do pojazdu podłączona jest przyczepka lub przyczepa kempingowa, należy upewnić się, że łączna masa całkowita takiego zestawu nie przekroczyła 3,5 tony. Można to zrobić sprawdzając pozycję F3 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W sytuacji gdy masa zestawu jest większa niż 3,5 tony, zmienia się kategoria pojazdu na ciężki i użytkownik ma obowiązek wniesienia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Informacje, jak zarejestrować się w e-TOLL i wnieść opłatę elektroniczną, są dostępne na stronie etoll.gov.pl



Infolinia dla użytkowników e-TOLL Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta e-TOLL działa całodobowo. Konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące opłacania przejazdów po płatnych odcinkach autostrad w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.



Kontakt z infolinią:



800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce,



+48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy - opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

