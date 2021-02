Mercedes GLE 350 de – prawdziwe dwa w jednym, ale z poważną wadą

Hybrydy typu plug-in reklamowane są zwykle, jako połączenie bezmisyjnej jazdy niczym w aucie elektrycznym, ze swobodą przemieszczania się, jaką dają pojazdy spalinowe. Praktyka okazuje się zwykle o wiele mniej optymistyczna. Wyjątkiem od tej reguły ma być testowana przez nas odmiana Mercedesa GLE.

Reklama

Zdjęcie Mercedes GLE 350 de /INTERIA.PL Testy BMW 530e - wzorowa hybryda premium?

W idealnym świecie, który kreślą przed nami reklamowe foldery, hybryda plug-in to najlepszy obecnie rodzaj napędu. Na co dzień możemy jeździć takim autem w trybie elektrycznym, nie emitując zanieczyszczeń w naszej okolicy, ale jeśli potrzebujemy się wybrać w dalszą podróż, mamy do dyspozycji silnik spalinowy. Samochód pracuje wtedy w trybie klasycznej hybrydy, więc nadal spala mniej niż zwykły odpowiednik, a nas nie ogranicza pojemność baterii, jak właściciela elektryka.

Reklama

Praktyka zwykle jednak wygląda tak, że na papierze plug-in przejedzie 50 km, ale w praktyce 35 km. Zakładając oczywiście, że aura jest odpowiednia, ponieważ już jesienią i wczesną wiosną daje się zauważyć dalsze spadki realnego zasięgu. W praktyce auto trzeba co chwilę ładować, a trwa to zwykle 5-6 godzin, przez co wielu właścicieli plug-inów podłącza je do gniazdka sporadycznie. Co przeczy całej idei takiego napędu.

Problem ten postanowił rozwiązać Mercedes w hybrydowej odmianie GLE. Zrobił to w bardzo prosty sposób - wyposażył swojego SUVa w baterię o pojemności 31,2 kWh, czyli niewiele mniejszą niż w elektrycznym Golfie i to po modernizacji, kiedy znacznie zwiększono akumulator. Dzięki temu GLE 350 de może pochwalić się zasięgiem elektrycznym wynoszącym aż 106 km. Nawet zatem jeśli urealnimy tą wartość, otrzymujemy hybrydę, która przejedzie na prądzie około 70 km. A to powinno faktycznie wystarczyć na cały dzień jeżdżenia po mieście.

Zdjęcie Mercedes GLE 350 de / INTERIA.PL

Na wypadek gdyby jednak było to za mało, do pracy wkracza kolejny wyróżnik hybrydy Mercedesa - silnik wysokoprężny. Podczas gdy inni producenci w swoich układach wykorzystują jednostki benzynowe, niemiecka marka (choć takie wersje też ma w ofercie) wyznaje zasadę, że skoro zależy nam na jak najniższym zużyciu paliwa, to diesel jest oczywistym wyborem. I daje to faktycznie wymierne efekty - podczas jazdy po mieście z rozładowaną baterią, uzyskaliśmy wynik 7,5 l/100 km! Zaskoczyło nas też jak często auto wyłączało jednostkę spalinową, pomimo pustej (według wskaźnika) baterii.

Robi wrażenie, szczególnie w kontekście tego, że GLE 350 de waży... 2,7 t! Mimo tego jest bardzo dynamiczne - 320 KM oraz 700 Nm pozwala mu na sprint do 100 km/h w 6,8 s. Sam silnik Diesla oferuje 194 KM, więc niezbyt dużo jak na tak wielkie auto, ale system zarządzania energią dba o to, żeby nawet podczas jazdy z rozładowaną baterią, było w niej na tyle energii, aby móc swobodnie rozpędzać się i wyprzedzać, korzystając z pełni możliwości układu napędowego. Sam motor elektryczny ma 136 KM i aż 440 Nm, dzięki czemu w trybie zeroemisyjnym bez problemu nadążymy za pozostałymi kierowcami.

Zdjęcie Mercedes GLE 350 de / INTERIA.PL

Napęd w GLE 350 de ma też niestety pewne wady. Po pierwsze wielka bateria oznacza, że trzeba go bardziej traktować jak elektryka niż hybrydę i podpięcie go do gniazdka na 2-3 godziny niewiele nam da. Ładowanie do pełna zajmuje około 16 godzin, więc poza własnym garażem, powinniśmy mieć w nim zainstalowanego wallboxa, pozwalającego na szybsze uzupełnianie energii. Znamienne jest też to, że GLE 350 de można ładować również prądem stałym niczym elektryka. Wtedy pełną baterię będziemy mieli po 40 minutach, ale przy obecnych cenach na szybkich ładowarkach, finansowo wyjdziemy podobnie, jakbyśmy pojechali na stację benzynową. Ponadto duża bateria nie tylko sprawiła, że nie zamówimy do tej odmiany trzeciego rzędu siedzeń, ale pomniejszony został także bagażnik (z 670 do 490 l) oraz zbiornik paliwa (z 85 do 65 l).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mercedes GLE 350 de 4MATIC na filmie INTERIA.PL

Na tym właściwie kończą się różnice, między klasycznymi odmianami GLE, a hybrydą plug-in. Można co prawda jeszcze wspomnieć o gorszym prowadzeniu z uwagi na bardzo dużą masę własną, ale wyjątkowo niskie spalanie motywowało nas do utrzymywania go na niezmienionym poziomie, a w konsekwencji do spokojnej jazdy. Zachęcało do niej także wyjątkowo komfortowe pneumatyczne zawieszenie, na którym GLE dosłownie płynęło po nierównościach i nie przeszkadzały mu w tym 21-calowe felgi. Relaksująca była także praca hybrydowego układu napędowego, który przełączał się między silnikami w sposób niezauważalny, a świetne wyciszenie nie pozwalało, żeby twarda praca jednostki wysokoprężnej, zakłócała nasz spokój (o wiele głośniej pracuje ona nawet w E 300 de).

Zdjęcie Mercedes GLE 350 de / INTERIA.PL

Dodajmy do tego wnętrze, które roztaczało przed nami atmosferę luksusu. Przednie bardzo wygodne fotele poza wszechstronną elektryczną regulacją oferowały także masaż, a na tylnej kanapie miejsca jest pod dostatkiem, zaś sama kanapa także może być elektrycznie sterowana (łącznie z zagłówkami). Całe wnętrze wykończono wysokogatunkową skórą, z którą świetnie korespondowały wstawki z naturalnego drewna o wyczuwalnej pod palcami strukturze. Całkiem nieźle do jasnego wnętrza pasował też ciemnozielony lakier ("zieleń szmaragdu").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mercedes GLE 350 de. Film INTERIA.PL

Mercedes GLE 350 de to hybryda plug-in, która ma zaskakująco dużo sensu. Można faktycznie korzystać z niego na co dzień jak z elektryka, a nawet po wyczerpaniu baterii, pozostaje bardzo oszczędny. Takie auto całkowicie nas przekonuje i powinno każdego, kto szuka luksusowego rodzinnego SUVa, który jest jednocześnie dynamiczny i ekologiczny. W tej pięknej wizji pojawia się jednak pewien poważny zgrzyt, kiedy spojrzymy do cennika. Otóż odmiana 350 de kosztuje 360 200 zł, podczas gdy 350 e (gdzie zamiast diesla jest 2-litrowa jednostka benzynowa, co daje w sumie 333 KM) wyceniony jest na 325 300 zł. Będzie oczywiście palił więcej po rozładowaniu baterii, ale czy na tyle więcej, żeby tak duża dopłata miała sens? Trudno także nie zauważyć, że bazowa odmiana 300 d (245 KM), choć wyraźnie słabsza, ma bardzo zbliżone osiągi (sprint do 100 km/h w 7,2 s), jest wyraźnie praktyczniejsza (większy bagażnik i trzeci rząd siedzeń), lżejsza o pół tony (!) i kosztuje tylko 286 100 zł.

Zdjęcie Mercedes GLE 350 de / INTERIA.PL

To jest właściwie największy problem testowanej wersji Mercedesa GLE. Zastosowanie dużej baterii pozwoliło na stworzenie z niej plug-ina, który jest bardzo oszczędny nie tylko na papierze, ale odbiło się to poważnie na jego cenie. Dopłacanie do niego 74 tys. zł nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a jest to kwota zbyt poważna, żeby przeszedł obok niej obojętnie nawet ktoś, kto wydaje pół miliona złotych na samochód (tyle kosztował testowany egzemplarz).

Mercedes GLE 350 de Dane techniczne Silnik spalinowy R4, turbodiesel Pojemność 1950 ccm Moc 194 KM (3800 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 400 Nm (1600-2800 obr./min) Skrzynia biegów automatyczna 9b Moc silnika elektrycznego 136 KM Maks. mom. obr. silnika el. 440 Nm Łączna moc układu 320 KM Łączny maks. mom. układu 700 Nm Pojemność baterii 31,2 kWh Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 6,8 s Prędkość maksymalna 210 km/h Pręd. maks. w trybie el. 160 km/h Zasięg elektryczny 106 km Średnie zużycie paliwa 1,3 l/100 km Wymiary Długość 4930 mm Szerokość 2018 mm Wysokość 1795 mm Rozstaw osi 2995 mm Pojemność bagażnika 490/1915 l Wyposażenie standardowe Pakiet AMG, felgi 20 cali, reflektory LED, nawigacja, asystent pasa ruchu, kamera cofania, czujniki parkowania, oświetlenie nastrojowe, elektrycznie sterowane fotele, skórzana tapicerka Wyposażenie testowanego egzemplarza Felgi 21 cali, zawieszenie pneumatyczne, matrycowe reflektory, dach panoramiczny, stopnie ze stali szlachetnej, system domykania drzwi, beżowa tapicerka i skórzane wykończenie wnętrza, inkrustacje z drzewa orzechowego, wielokonturowe fotele przednie z ogrzewaniem, wentylacją i masażem, elektryczna regulacja tylnej kanapy, ogrzewanie tylnej kanapy, czterostefowa klimatyzacja, system bezkluczykowy, kamery 360 st., nagłośnienie Burmester surround, wyświetlacz head-up, nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością, funkcja częściowo autonomicznej jazdy, system ładowania prądem stałym. Cena testowanej wersji 360 200 zł Cena testowanego egzemplarza 497 tys. zł

Michał Domański