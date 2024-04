Tesla Model 3 Performance. 3,1 sekundy do 100 km/h. Cena robi wrażenie

Spis treści: 01 Tesla Model 3 Performance. Wygląd

Tesla Model 3 Performance. Wygląd

Tesla Model 3 w odświeżonej wersji została zaprezentowana w zeszłym roku. Teraz do oferty modelu dołącza jej najmocniejsza odmiana – Performance. Na tle innych wariantów modelu auto zdecydowanie wyróżnia się pod kątem stylistyki. Samochód otrzymał przeprojektowane zderzaki, dzięki którym wygląda bardziej agresywnie. Model 3 Performance stoi na nowych 20-calowych felgach z kutego aluminium. W oczy rzucać się będą również czerwone zaciski hamulcowe.

Nowe fotele w Tesli Model 3 Performance

Wewnątrz nabywcy Tesli Model 3 Performance mogą liczyć na nowe siedzenia Sport lepszym podparciem bocznym. Producent zaznacza, że fotele mogą być ogrzewane i wentylowane. W środku auta znajdziemy również wykończenia z włókna węglowego połączone ze wzorem splotu Tesla First. Podobnie jak innych wariantach zmodernizowanego Modelu 3, osoby podróżujące z przodu mają do dyspozycji 15,4-calowy ekran dotykowy. Pasażerowie z tyłu natomiast mogą korzystać z wyświetlacza 8-calowego.

Zdjęcie Nowe fotele mają oferować lepsze trzymanie boczne. / materiały prasowe

Tesla Model 3 Performance ma oferować lepsze wrażenia z prowadzenia

Zmiany dotyczą również wrażeń z prowadzenia. Samochód wyposażony został w nowe adaptacyjne zawieszenie. Oprogramowanie Tesli dostosuje jego pracę do warunków panujących na drodze. Tesla chwali się również większą sztywnością auta, a także wprowadzeniem hamulców torowych.

Tesla Model 3 Performance wyposażona została również w nową generację funkcji "Jazda po torze". Po jej włączeniu, za pomocą nowego interfejsu użytkownika, możemy dostosować m.in. funkcje prowadzenia czy hamowanie regeneracyjne.

Jaki napęd w Tesli Model 3 Performance?

Nowa Tesla Model 3 Performance oferuje napęd na cztery koła. Generuje 460 KM. Pozwala to na osiągnięcie przyspieszenia od 0 do 100 km/h w 3,1 sekundy. Maksymalnie auto może rozpędzić się do 262 km/h. Zasięg według norm WLTP wynosi 528 km. Auto może przyjąć prąd o mocy 250 kW.

Zdjęcie Tesla Model 3 Performance oferuje napęd na cztery koła i 460 KM. / materiały prasowe

Ile kosztuje Tesla Model 3 Performance?

Ceny Tesli Model 3 w Polsce startują od 194 990 zł (wersja z napędem na tylne koła). Cena odmiany Performance wygląda bardzo atrakcyjne na tle innych elektryków oferujących sportowe osiągi – wynosi 244 990 zł. Dla porównania cena BMW i4 w standardowej specyfikacji, którą możemy znaleźć w konfiguratorze, kosztuje 259 tys. zł. Pierwsze dostawy przewidziane są jeszcze w drugim kwartale tego roku.

Zdjęcie Ceny Tesli Model 3 Performance startują od 244 990 zł. / materiały prasowe