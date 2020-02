Hyundai i30 po modernizacji. Pierwsze zdjęcie

Hyundai przedstawił zwiastun i30 po liftingu. Światowa premiera samochodu będzie miała miejsce podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie.

Nowy Hyundai i30 przeszedł szereg zmian stylistycznych. Przeprojektowane zostały zderzaki oraz reflektory LED, co ma nadawać mu mocniejszego, ostrzejszego i bardziej atrakcyjnego charakteru.

Na zdjęciach przedstawiających zwiastun nowego i30 w wersji N Line widać niektóre z najważniejszych szczegółów auta, m. in. przeprojektowany przedni zderzak i nowy kaskadowy grill ze zmienionym wzorem wypełnienia, który optycznie poszerza samochód i nadaje nowemu i30 atletycznego wyglądu. Dopełnienie stanowią nowe reflektory LED ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej w kształcie litery V.

Wkrótce Hyundai opublikuje kolejne zdjęcia, których mają być widoczne tylne zderzaki, tylne światła oraz nowe wzory 16-, 17- i 18-calowych felg aluminiowych. Zmodernizowano również wnętrze, dodając nowy zestaw wskaźników cyfrowych i większy wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala.

Hyundai wprowadzi także wersję N Line do modelu i30 typu wagon, co oznacza, że sportowa wersja wyposażenia będzie teraz dostępna we wszystkich wersjach nadwozia nowego i30.

2020. Nadchodzą elektryzujące nowości Hyundaia

Ten rok jest dla firmy Hyundai wyjątkowy, ze względu na planowane liczne i ważne premiery modelowe na całym świecie. W Europie pojawi się nie tylko zmodernizowany i30, ale również nowe generacje i10 i i20.



Również w Polsce, w 2020 roku Hyundai wprowadzi na rynek w różnych segmentach najwięcej nowych lub odświeżonych modeli w historii. Powiększy się także liczba modeli z napędem zelektryfikowanym.