Sprzedaż nowych samochodów w 2022 roku. Najwięksi wygrani i przegrani

Spis treści: 01 Jaka marka sprzedała najwięcej nowych aut w 2022 r.?

02 Który model sprzedawał się najlepiej w 2022 r.?

03 Jak sprzedawały się auta elektryczne w 2022 r.?

04 Jak w 2022 r. radzili sobie w Europie producenci z Chin?

05 Sprzedaż nowych samochodów w 2022 r. - komu poszło najgorzej?



Analitycy z DataForce opublikowali wstępne wyniki sprzedaży nowych samochodów osobowych za 2022 r. W Europie sprzedało się 10,7 mln nowych aut, co było wynikiem gorszym niż rok wcześniej o niemal pół miliona sztuk. Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że dwa najwyższe miejsca na podium zajęła Grupa Volkswagena do spółki z koncernem Stellantis. Pierwsi sprzedali 2 634 031 aut, drudzy - 1 998 324. Obie grupy zaliczyły spadki. VW sprzedał o ok. 140 tys. aut mniej niż w poprzednim roku, Stellantis pogorszył wynik o niemal 350 tys. szt. Trzecie miejsce zajmuje Renault do spółki z Nissanem z wynikiem 1 291 207 szt., czwarte - Hyundai z Kią (988 001 szt.), a piąta jest Toyota (752 211 szt.).



Jaka marka sprzedała najwięcej nowych aut w 2022 r.?

W tej kategorii w Europie dominuje Volkswagen z wynikiem 1 156 595 szt. Druga jest Toyota, która po odjęciu wyniku Lexusa może się pochwalić sprzedażą 752 211 aut, a trzecią najlepiej sprzedającą się marką w Europie jest BMW - osiągnęło wynik 621 428 szt. Pierwszą piątkę zamyka Mercedes (618 881 szt.) do spółki z Audi (602 205 szt.).



Który model sprzedawał się najlepiej w 2022 r.?

Na szczycie w tym ujęciu zaszły pewne zmiany. Volkswagen Golf, który królował w 2021 r., w 2022 musiał uznać wyższość aż trzech konkurentów. Na pierwsze miejsce wskoczył Peugeot 208, którego wybrały 199 302 osoby, druga jest Dacia Sandero z wynikiem 191 499 szt., a trzeci - VW T-Roc, który sprzedał się w liczbie 174 663 egzemplarzy. Czwarte miejsce dał Golfowi wynik 170 689 szt. TOP 5 zamyka Toyota Yaris z wynikiem 165 462 szt.



Jak sprzedawały się auta elektryczne w 2022 r.?

Tesla Model Y puka do pierwszej dziesiątki. Z wynikiem 134 975 szt. uplasowała się na 12. pozycji wśród najpopularnieszych modeli w ogóle. Na 33. pozycji jest Model 3 (90 131 szt.), a w sumie Tesla sprzedała 228 374 auta. Do europejskiego TOP 50 wskoczył jeszcze VW ID.4 z wynikiem 66 960 szt. i nowy Fiat 500 z wynikiem 65 411 szt.

Będąc przy Fiacie warto dodać, że jego leciwa, spalinowa wersja wciąż sprzedaje się zaskakująco dobrze - z wynikiem 102 583 szt. zajęła 26 lokatę, prześcigając takie bestsellery jak Opel Mokka (93 597 szt.), Skoda Octavia (91 326 szt.), czy Ford Focus (74 721 szt.).



Jak w 2022 r. radzili sobie w Europie producenci z Chin?

Mówiąc krótko - znakomicie, ale jak bardzo znakomicie zależy od tego, jak będziemy ich identyfikować. W kategorii koncernów najlepiej poradziło sobie Geely Group, które sprzedało 289 787 aut, ale trzeba pamiętać, że 231 609 przypada na należne do tej grupy Volvo, a 31 332 - Polestara. Poza nimi Geely sprzedaje na Starym Kontynencie jeszcze modele marki Lynk & Co - wybrało je 26 339 osób.

Równie dobrze radzi sobie DR Automobiles sprzedające przebrandowane modele marki Chery - sprzedało 24 852 auta. Ale liderem europejskiego rynku jest SAIC, który sprzedał 112 927 egzemplarzy marki MG i dołożył do tego jeszcze 1 406 Maxusów.



Sprzedaż nowych samochodów w 2022 r. - komu poszło najgorzej?

Po podsumowaniu ubiegłego roku powodów do zadowolenia nie ma pewnie Suzuki, któremu sprzedaż spadła o 1/3 - ze 174 984 do 114 393 szt. i Seat, który zaliczył spadek z 311 695 na 191 455 szt. Duże pogorszenie wyniku w liczbach bezwzględnych zanotował też Peugeot (z 698 762 na 596 294 szt.), czy Renault (z 650 579 na 561 217 szt.). Niewiele lepiej było we Fiacie (z 475 882 na 386 892 szt.) i w Citroenie (spadek z 436 909 na 265 128 szt.).

