Porsche 718 GTS 4.0 - na przekór ekologom

Zaskakująco miła informacja dotarła właśnie z Zuffenhausen - Porsche zdecydowało się zamienić doładowaną, czterocylindrową jednostkę, na wolnossącą sześciocylindrową!

Zdjęcie Porsche 718 Boxster GTS 4.0 /

Przy okazji modernizacji modeli Cayman oraz Boxster, przeprowadzonej w 2016 roku, Porsche zasmuciło swoich fanów, zmieniając wolnossące, sześciocylindrowe jednostki na czterocylindrowe, doładowane. Przy okazji oba te samochody zostały wreszcie uznane za różne wersje tego samego modelu i zaczęły być oferowane pod nazwą 718, przy okazji nawiązując do historii czterocylindrowych aut Porsche. Nowe jednostki dało się polubić, ale wiele osób zwracało uwagę, że przynajmniej w najostrzejszej odmianie GTS, powinno się pozostać przy wysokoobrotowym silniku bez turbo.

I wiecie co? Porsche wysłuchało naszych próśb! A nawet więcej, niż wysłuchało. Podczas gdy modele sprzed modernizacji napędzane były silnikiem 3,4 l o mocy 340 KM, nowy Cayman i Boxster GTS otrzymają 4-litrową jednostkę o mocy 400 KM! Wartość ta jest osiągana przy 7800 obr./min, więc możemy ponownie przygotować się na radość z wkręcania na wysokie obroty sześciocylindrowego, wolnossącego boksera. Jednostka ta została zaczerpnięta z najbardziej ekstremalnych odmian modeli 718 - Cayman GT4 oraz Spyder, w których rozwija ona 420 KM oraz 420 Nm. Porsche nie podało wartości momentu obrotowego dla nowych GTSów.

Nowe modele mają rozpędzać się do 100 km/h w 4,5 s i jechać nawet 293 km/h. Dane dotyczą wersji z manualną, sześciobiegową przekładnią. To o 0,4 s szybciej, niż obecnie oferowane GTSy z 365-konnym silnikiem 2,5 l turbo. Z drugiej strony bieżące modele ze skrzynią PDK osiągają 100 km/h w zaledwie 4,1 s. Jaką wartość osiągnie nowa wersja? Na te dane będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ w komunikacie nie ma słowa nawet o przekładni automatycznej. Wiemy natomiast, że 4-litrowa jednostka wyposażona jest w piezoelektryczne wtryskiwacze, kanały dolotowe o zmiennej długości, odłączanie jednego rzędu cylindrów oraz filtr cząstek stałych.

Zdjęcie Porsche 718 Cayman GTS 4.0 /

Do standardowej specyfikacji modeli należy zawieszenie Porsche Active Suspension Management, seryjnie występujące z prześwitem zmniejszonym o 20 mm. Opcjonalnie sportowe zawieszenie PASM może być obniżone o 10 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje też inne zorientowane na osiągi komponenty, takie jak system Porsche Stability Management z osobno uruchamianym trybem PSM Sport, pakiet Sport Chrono wraz z udoskonaloną aplikacją Porsche Track Precision, Porsche Active Drivetrain Mounts oraz Porsche Torque Vectoring z mechaniczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego.



Nowe GTSy wyposażono w 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów w kolorze czarnym, z satynowym wykończeniem, oraz opony przeznaczone do aut o wysokich osiągach (w rozmiarze 235/35 ZR 20 z przodu i 265/35 ZR 20 z tyłu). Za nimi kryje się ulepszony układ hamulcowy, który otrzymał nawiercane krzyżowo tarcze i czerwone zaciski. Jako opcja dostępny jest układ hamulcowy Porsche Ceramic Composite Brake.

Zdjęcie Porsche 718 Cayman GTS 4.0 /



Wyróżnikami stylistycznymi nowych GTSów są ciemne, kontrastujące detale. Ich lista obejmuje listwę spojlera, wypełnienie wlotów powietrza przedniego zderzaka Sport Design, moduły przednich świateł przeciwmgłowych i tylnych lamp oraz dolną część przeprojektowanego tylnego zderzaka.



We wnętrzu sportową atmosferę podkreślają elementy obite ciemną alcantarą: środkowe panele standardowych foteli sportowych Plus, koło kierownicy, dźwignia zmiany biegów oraz podłokietniki drzwi. W modelu 718 Cayman GTS 4.0 materiał ten pokrywa również słupki A i podsufitkę. Opcjonalny pakiet wnętrza GTS dodaje kolejny kolor: do wyboru są odcienie Carmine Red lub Chalk. Akcenty obejmują obrotomierz, pasy bezpieczeństwa, wszystkie ozdobne szwy oraz haftowane logo "GTS" na zagłówkach i napis "PORSCHE" na dywanikach z czarnym obszyciem. Elementy dekoracyjne oraz wykończenie konsoli środkowej wykonano z włókien węglowych.

Zdjęcie Porsche 718 Boxster GTS 4.0 /



Modele 718 GTS 4.0 są standardowo wyposażone w system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości oraz pakiet Sport Chrono z udoskonaloną aplikacją na smartfon Porsche Track Precision. Podobnie jak rozwiązania wykorzystywane w motorsporcie, podczas sesji torowych na wyświetlaczu PCM podaje ona informacje dotyczące osiągów i zapisuje je do późniejszej analizy. Na życzenie dostępny jest moduł nawigacyjny online z informacjami o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, obsługą głosową i usługami Porsche Connect, a także nagłośnienie przestrzenne Bose lub wysokiej klasy system audio firmy Burmester.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0 będzie oferowane w cenie 407 tys. zł, a 718 Boxster GTS 4.0 - 410 tys. zł. Oba modele będą dostępne w Porsche Centrach od końca marca 2020 r.