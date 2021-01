Opel Combo-e - mały dostawczak na prąd

Do gamy silnikowej Opla Combo dołączyła właśnie wersja elektryczna.

Opel Combo‑e w odmianie 4,4 m ma rozstaw osi 2785 mm i może przewozić przedmioty o długości całkowitej do 3090 mm, przy ładowności do 800 kg i przestrzeni ładunkowej od 3,3 do 3,8 m3. Samochód ma także największy uciąg w swoim segmencie — może holować przyczepę o masie do 750 kg.

Przedłużona odmiana XL mierzy 4,75 m przy rozstawie osi 2975 mm i przestrzeni ładunkowej 4,4 m3, w której zmieszczą się przedmioty o długości całkowitej do 3440 mm. Zabezpieczenie ładunku ułatwia sześć standardowych zaczepów w podłodze (jako opcja dostępne są cztery kolejne zaczepy na ściankach bocznych).

Jednym z czynników, które mogą skłonić wielu profesjonalnych użytkowników do wyboru Combo‑e jest duży rozstaw tylnych nadkoli, pozwalający na załadowanie europalety (w odmianie przedłużonej zmieszczą się nawet dwie takie palety). Opcjonalna klapa dachowa umożliwia przewożenie wyjątkowo długich przedmiotów w pozycji pionowej.

Nowy Combo‑e może też służyć do przewozu osób. Vanem z kabiną załogową opartym na przedłużonej odmianie XL może podróżować łącznie pięć osób, wraz z towarem lub sprzętem przewożonym bezpiecznie za ścianką działową. Klapa w ściance ułatwia transport szczególnie długich przedmiotów.

Do napędu posłużył silnik elektryczny o mocy 136 KM i rozwijający 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W zależności od wersji Combo‑e przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,2 sekundy, a prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 130 km/h. System odzyskiwania energii z hamowania działający w dwóch trybach wybieranych przez użytkownika dodatkowo zwiększa efektywność pojazdu.



Akumulator o pojemności 50 kWh jest umieszczony pod podłogą między przednią a tylną osią, co nie ogranicza funkcjonalności przedziału ładunkowego ani miejsca w kabinie. Ponadto takie umiejscowienie akumulatora obniża środek ciężkości, poprawiając właściwości jezdne w zakrętach i odporność na podmuchy wiatru przy pełnym obciążeniu. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi 275 km.

Akumulator Combo‑e może być ładowany na kilka sposobów - naładowanie go w 80 procentach na stacji o mocy 100 kW zajmuje niespełna 30 minut. W zależności od rynku i infrastruktury Combo‑e może być standardowo wyposażony w wydajną trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW lub jednofazową ładowarkę 7,4 kW.