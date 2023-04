Lexus LC ze zmianami. Nie ma touchpada, jest za to ulepszone zawieszenie

Spis treści: 01 Zmiany w Lexusie LC. Znika touchpad, a wyświetlacz jest większy

Lexus postanowił wprowadzić zmiany w swoim modelu LC. Zmodernizowane egzemplarze, zarówno coupe, jak i kabriolet LC Convertible, pojawią się w roku modelowym 2024, a ich produkcja ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu. Japoński producent chwali się, że wprowadzone modyfikacje miały poprawić funkcjonalność oraz prowadzenie aut.

Zmiany w Lexusie LC. Znika touchpad, a wyświetlacz jest większy

Jeśli chodzi o funkcjonalność, pierwszym na co zwróci uwagę kierowca, będzie większy, 12,3-calowy ekran multimediów, który zastąpił 10-calowy wyświetlacz. Kolejną znaczącą zmianą jest zniknięcie touchpada. W celu ułatwienia korzystania z ekranu dotykowego Lexus przesunął wyświetlacz, by znalazł się on bliżej kierowcy. Sam system multimedialny Lexus Link Pro ma być bardziej intuicyjny w obsłudze, posiadać większą liczbę funkcji i działać szybciej. Ponadto ma zapamiętywać ustawienia trzech użytkowników. Chodzi tutaj m.in. o preferencje dotyczące pracy nawigacji, systemu audio czy pozycji za kierownicą.

Zdjęcie Zmianami, które jako pierwsze zwracają uwagę w odświeżonym Lexusie LC jest większy wyświetlacz i brak touchpada. / materiały prasowe

Z racji, że zrezygnowano z touchpada, przearanżowano również układ przycisków na konsoli środkowej. Obok skrzyni biegów znajduje się teraz aluminiowe pokrętło systemu audio. W schowku w konsoli środkowej ulokowane są natomiast gniazdo 12V oraz wejścia USB typu A i C. W zmodernizowanym Lexusie znajdziemy też poprawione nagłośnienie.

Zdjęcie Z racji, że zrezygnowano z touchpada, przearanżowano również układ przycisków na konsoli środkowej. / materiały prasowe

Lexus LC będzie wyposażony również w system asystenta głosowego Lexus Concierge, którego możemy wywołać za pomocą komendy "Hej Lexus". Dodatkowo Lexus LC ma oferować możliwość bezprzewodowego połączenia telefonu z autem za pomocą Apple CarPlay. Użytkownicy telefonów z Androidem muszą zadowolić się jedynie połączeniem przewodowym. Ponadto korzystając z aplikacji Lexus Link, właściciele Lexusa za pomocą swoich telefonów mogą sterować niektórymi funkcjami auta np. klimatyzacją.

Lexus LC z nowymi kolorystykami wnętrza i lakierami nadwozia

W związku ze zmianami Lexus LC w obu wersjach nadwozia otrzymał dwie nowe kolorystyki wnętrza (Blue&White oraz Dark Rose), a także dwa nowe lakiery Heat Blue i Sonic Cooper znany z modeli RX i RZ. Zarówno w coupe, jak i kabriolecie oferowane będą trzy rodzaje 21-calowych felg aluminiowych.

Zdjęcie Lexus LC otrzyma też dwie nowe kolorystyki wnętrza. / materiały prasowe

Lexus LC na rok modelowy 2024 ma posiadać również rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa nazywany Lexus Safety System+. Przykładowo pojawił się asystent skrętu na skrzyżowaniu. Ponadto system rozpoznawania znaków współpracuje z aktywnym tempomatem i w ten sposób ma dostosowywać prędkość samochodu do ograniczeń na znakach.

Lexus LC ze zmodernizowanym zawieszeniem. I nie tylko

Odświeżony Lexus LC ma też dawać większą radość w czasie jazdy. Inżynierowie zajęli się układem zawieszenia i zmodyfikowali ustawienia sprężyn i amortyzatorów, a także zmienili sztywność sprężyn stabilizatora. Ponadto poprawili działanie układu hamulcowego (system elektronicznego sterowania hamulcami break-by-wire ma dawać jeszcze bardziej naturalne odczucie w momencie hamowania), a także mocowanie kolumny kierownicy, przekładni kierowniczej czy punkty mocowania silnika. Zmiany wprowadzili również w działaniu 10-biegowej skrzyni automatycznej. Zdaniem Lexusa ma ona zapewniać więcej sportowych wrażeń w czasie jazdy w trybach SPORT S i SPORT S+.

Zdjęcie Zmodernizowany Lexus LC ma dawać większą radość w czasie jazdy. / materiały prasowe

Modernizacja Lexusa LC nie wniosła zmian jeśli chodzi o ofertę silnikową. W wersji coupe auto ciągle będzie oferowane z wolnossącym, 5-litrowym silnikiem V8 (jako LC 500) oraz jako hybryda z 3,5-litrową jednostką V6 (jako LC 500h). Z kolei LC Convertible ma być dostępny wyłącznie z 5-litrowym silnikiem V8. W autach z silnikiem V8 oraz tylnym dyferencjałem LSD dodany został jednak tryb jazdy Expert, którego przeznaczeniem jest jazda na torze. Rozłącza on system kontroli trakcji i pozwala na prowadzenie auta w poślizgu. Z kolei w LC z układem hybrydowym zastosowano akumulator o większej pojemności, dzięki czemu reakcja na gaz ma być szybsza.

