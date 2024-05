BYD - chiński producent typowany na największego konkurenta Tesli w kwestii rynkowego sukcesu w sprzedaży aut elektrycznych, w końcu oficjalnie wkroczył do Polski. Będzie sprzedawał u nas trzy modele elektryczne i hybrydowego SUV-a. Za dystrybucję będą odpowiadać grupy dealerskie Krotoski, Plichta i Cichy-Zasada. Na początku auta będą dostępne w czterech punktach - w Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu i Warszawie.



Najtańszy model BYD - Dolphin za 141 tys. zł

Miejskiego hatchbacka, który ma konkurować z MG 4, czy VW ID.3, wyceniono na 141 tys. zł (za wersję podstawową - Comfort). To cena za auto z akumulatorem o pojemności 60,4 kWh i napędem elektrycznym o mocy 204 KM. Warto dodać, że BYD wykorzystuje w tym modelu bezkobaltowe baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) uważane za trwalsze i bezpieczniejsze od standardowych - litowo-jonowych. Według metodologii WLTP, Dolphin przejedzie na jednym ładowaniu do 427 km.

Bogatszą wersję wyposażenia - Design, z tym samym napędem, ale lepszym wyposażeniem, wyceniono na 150 tys. zł.



Zdjęcie BYD Dolphin / materiały prasowe

Konkurent Tesli Model 3 - BYD Seal za 207 tys. zł

Ze względu na kształt nadwozia, gabaryty i wyposażenie, model Seal często porównywany jest do Tesli Model 3. Auto w Polsce będzie jednak kosztowało odrobinę więcej - bazową odmianę z napędem na tylną oś wyceniono na 207 tys. zł. Za to większy niż w najtańszym Modelu 3 jest też zasięg Seala - bateria 82,5 kWh ma pozwalać na pokonanie do 570 km według WLTP.

Wersja Excellence AWD ma napęd na 4 koła i przejeżdża na jednym ładowaniu 520 km. Jest lepiej wyposażona i kosztuje 234 tys. zł.



Zdjęcie BYD Seal / materiały prasowe

BYD Seal U - elektryk albo hybryda z zasięgiem 1080 km

Trzecim modelem w gamie BYD w Polsce będzie SUV Seal U. Producent zaprojektował go zarówno w wersji elektrycznej, jak i jako hybrydę plug-in. Elektryk ma kosztować co najmniej 190 tys. zł za wersje Comfort z baterią 71,8 kWh zapewniającą zasięg 420 km. Wariant Design z baterią 87 kWh z zasięgiem 500 km wyceniono na 203 tys. zł.

Mówi się też o możliwości zakupu samochodów w odmianie hybrydowej - opartej o akumulator o pojemności 18,3 kWh pozwalający na pokonanie do 70 km w trybie elektrycznym i jednostce spalinowej 1.5. Według producenta taka konfiguracja pozwala na osiągnięcie zasięgu 1080 km. Oficjalnej ceny tej odmiany jeszcze nie podano.



Zdjęcie BYD Seal U / materiały prasowe

Sprzedaż samochodów BYD rozpocznie się w czerwcu, a pierwsze auta zaczną spływać w kolejnych miesiącach.