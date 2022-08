Bentley Mulliner Batur - zapowiedź stylistyki elektrycznych modeli marki

Bentley zapowiedział jakiś czas temu, że w 2026 roku pokaże swój pierwszy samochód elektryczny. Teraz wiemy, jakiej stylistyki możemy się po tym modelu spodziewać.

Mulliner Batur - elektryczny Continental GT

Porównanie do Continentala GT jest jak najbardziej uzasadnione. Batur bazuje bowiem na podzespołach brytyjskiego gran tourismo i także jest dużym coupe. To, co odróżnia Batura od Continentala, to maksymalnie wygładzona karoseria. Znajdziemy tu tylko kilka przetłoczeń, które jak mówią władze marki, mają być znakiem rozpoznawczym - patrzysz na Batura i od razu wiesz, że to Bentley.

Bentley Mulliner Batur

W tym samym celu zostawiono długą maskę i cofniętą kabinę pasażerską oraz zastosowano dwie równoległe linie po bokach maski, biegnące do samego tyłu samochodu. Samochód ma być od razu rozpoznawany po proporcjach nadwozia, nawet jeśli zastosowanie elektrycznego napędu pozwoli na skrócenie maski.

Szef projektu Batura - Andreas Mindt - przyznaje, że wygładzenie karoserii i pozbawienie Bentleya wielu charakterystycznych, "muskularnych" przetłoczeń, podyktowane jest uzyskaniem jak najmniejszego oporu powietrza. Wyjaśnia, że nie chodzi tu jedynie o zasięg, jaki ma oferować przyszły samochód elektryczny Bentleya, ale przede wszystkim o redukcję hałasu generowanego przez powietrze opływające karoserię.

Bentley Mulliner Batur - złoto we wnętrzu się sprzedaje

Pod długą maską Batura kryje się silnik z Continentala GT poddany kuracji wzmacniającej. Generuje on dokładnie 740 KM, dzięki czemu Batur jest najmocniejszym Bentelyem w historii.

Wnętrze Batura jest żywcem wyjęte z... Continentala GT. Jednak Muliner postarał się o wiele dodatków, które w "zwykłym" Continentalu nie są dostępne. Mowa tu na przykład o mechanizmach sterujących nawiewami czy pokrętle do ustawiania trybu jazdy, które wydrukowane są w drukarce 3D i pokryte złotem. Co ciekawe, od stycznia do maja tego roku Bentley sprzedał pięć razy więcej opcji robionych na zamówienie, niż w całym 2019 roku.

Wyjątkowym akcentem we wnętrzu jest wykres umieszczony na desce rozdzielczej po stronie pasażera. To zapis fali dźwiękowej generowanej przez 12-cylindrowy silnik Bentleya.



Bentley Mulliner Batur powstanie w limitowanej serii liczącej 18 sztuk. Wszystkie zostały już zarezerwowane, a pierwsze auta trafią do klientów w połowie przyszłego roku. Bentley Mulliner Batur kosztuje niecałe 2 mln funtów.

