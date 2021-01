Volkswagen liderem producentów aut elektrycznych w Europie

Ofensywa samochodów elektrycznych prowadzona przez koncern Volkswagen przynosi pozytywne efekty – dostawy tego rodzaju aut w Unii Europejskiej, wraz z Wielką Brytanią, Norwegią i Islandią, wzrosły w minionym roku ponad czterokrotnie i wyniosły 315 400 pojazdów elektrycznych. Koncern Volkswagen stał się w zachodniej Europie liderem rynku pojazdów elektrycznych uzyskując w nim 25-procentowy udział (w 2019 r.: 14 procent).

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /INTERIA.PL

Volkswagen Samochody Osobowe stał się w 2020 roku pierwszą marką koncernu, która dostarczyła klientom elektryczne modele skonstruowane na bazie modułowej platformy MEB. Wprowadzony we wrześniu na rynek Volkswagen ID.3 cieszy się dużą popularnością wśród klientów i do końca 2020 roku został przekazany klientom w liczbie 56 500 egzemplarzy. Łącznie w ubiegłym roku dostarczono 212 000 zelektryfikowanych samochodów Volkswagena, w tym 134 000 modeli typu BEV. Dzięki temu marka z nawiązką osiągnęła założony cel w dziedzinie emisji CO2 wnosząc wielki wkład w wynik całego koncernu.

Również Audi z naddatkiem zrealizowało założony w 2020 roku cel emisji dwutlenku węgla i przyczyniło się do dobrego wyniku koncernu. Marka kontynuuje proces zmian, dzięki któremu ma stać się dostawcą przyjaznych środowisku modeli klasy premium. W zeszłym roku stała się największym w gronie niemieckich producentów tej klasy dostawcą samochodów elektrycznych, z dużą przewagą nad konkurentami. Audi e-tron (włącznie z Audi e-tron Sportback) cieszyło się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem i odnotowało 79,5-procentowy wzrost sprzedaży (47 300 egzemplarzy) w porównaniu z poprzednim rokiem. W skali świata Audi e-tron jest najczęściej kupowanym modelem elektrycznym spośród aut tego typu oferowanych przez niemieckie marki premium.



Koncern Volkswagen będzie w 2021 roku nadal konsekwentnie prowadził ofensywę pojazdów elektrycznych prezentując liczne nowe modele skonstruowane na platformie MEB. Audi przedstawi Q4 e-tron i Q4 e-tron Sportback, Cupra wprowadzi na rynek model el-Born, a Skoda Enyaka iV. Volkswagen Samochody Osobowe rozpocznie sprzedaż modelu ID.4 na kolejnych rynkach i przedstawi nowy samochód z napędem elektrycznym.



Koncern Volkswagen wraz z innymi producentami zgłosił w organach Unii Europejskiej utworzenie wspólnej grupy - ilość dwutlenku węgla emitowanego przez nowe auta obliczano jako średnią dla producentów, którzy ją tworzą. Ze wstępnych danych wynika, że średnia ta wyniosła 99,3 g/km i była o 0,5 g/km wyższa od założonego limitu. Ostateczne potwierdzenie tej wartości przez Komisję Europejską nastąpi w późniejszym terminie.



Volkswagen jako pierwszy koncern samochodowy zobowiązał się do realizacji celów zawartych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym i zamierza stać się do 2050 roku przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu. Koncern chce do 2025 roku zyskać pozycję globalnego lidera w produkcji aut elektrycznych. W tym czasie zamierza przeznaczyć 35 miliardów euro na inwestycje w dziedzinie e-mobilności i kolejne 11 miliardów euro na "hybrydyzację" oferowanych aut. Do 2030 roku koncern zamierza sprzedać 26 milionów samochodów napędzanych energią elektryczną z akumulatorów. Około 19 milionów z nich zostanie zbudowanych na modułowej platformie MEB, a większość pozostałych siedmiu milionów na tzw. High Performance Plattform (PPE). W tym samym czasie koncern zakłada też sprzedaż około 7 milionów samochodów hybrydowych. W planach tych nie uwzględniono jeszcze ewentualnych wymagań wynikających z polityki Zielonego Ładu Unii Europejskiej.