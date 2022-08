​Nowy rekord Porsche Taycan na torze Nürburgring

Spis treści: 01 Oficjalny rekord toru Nürburgring

02 Co obejmuje zestaw Performance?

03 Porsche Taycan Turbo S. Dwa silniki o mocy nawet 761 KM Nigdy wcześniej seryjnie produkowany samochód elektryczny nie zaliczył szybszego okrążenia na północnej pętli toru Nürburgring: Lars Kern, kierowca rozwojowy Porsche, za kierownicą modelu Taycan Turbo S "wykręcił" czas 7 min i 33 s. Samochód został wyposażony w nowy pakiet Performance oraz układ Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) i oprócz wymaganej klatki bezpieczeństwa oraz wyścigowych foteli był całkowicie standardowym, produkcyjnym egzemplarzem o identycznej wadze, co seryjny.

Przejazd na liczącym 20,8 kilometra torze w niemieckim regionie Eifel odbył się w obecności notariusza, a przedstawiciele TÜV Rheinland potwierdzili, że bijący rekord drogowy samochód był standardowym modelem produkcyjnym.

Zestaw Performance obejmuje 21-calowe felgi RS Spyder z homologowanymi do użytku drogowego, sportowymi oponami Pirelli P Zero Corsa, które są teraz dostępne dla modelu Porsche Taycan. Ich mieszanka gumowa jest podobna do ogumienia wyścigowego.

Zdjęcie Porsche Taycan Turbo S na torze Nurburgring / materiały prasowe

Kolejnym elementem zestawu jest zaktualizowane oprogramowanie Porsche 4D Chassis Control - przystosowane do harmonijnej współpracy ze sportowymi oponami. System w czasie rzeczywistym analizuje i synchronizuje pracę wszystkich układów podwozia samochodu.

Zestaw Performance jest oferowany przez Porsche Tequipment, obecnie wyłącznie w Niemczech i tylko dla modelu Taycan Turbo S (limuzyna) z roku modelowego 2023. Produkcja tych samochodów rozpoczęła się pod koniec lipca 2022 r., a sam zestaw Performance ma być dostępny pod koniec roku.

Plany zakładają, że auta zostaną zmodernizowane w warsztatach Porsche w Stuttgarcie-Zuffenhausen już po wydaniu kupującemu. Transport do i z fabryki jest wliczony w cenę, podobnie jak indywidualna homologacja pojazdu oraz jego rejestracja. Cena zestawu Performance w Niemczech wynosi 13 377,32 euro z VAT (19%). Gwarancja producenta pozostaje bez zmian.

Sportowe ogumienie jest przeznaczone przede wszystkim do jazdy torowej, a nabywcy w każdej chwili mogą powrócić do standardowych opon drogowych. W tym przypadku nie ma konieczności przywracania oryginalnego oprogramowania podwozia.



Porsche Taycan Turbo S napędzane jest przed dwa silniki o łącznej mocy systemowej 460 kW (625 KM). Ponadto z aktywną funkcją Launch Control, przy ruszaniu ze startu zatrzymanego, samochód osiąga chwilową maksymalną moc 560 kW (761 KM).

