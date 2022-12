Urząd zbada, czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie jest zgodna z prawem

Strefa Czystego Transportu w Krakowie ma być pierwszą taką strefę w Polsce i ma od razu objąć całe miasto. Kraków obejmie strefą całe miasto. Niemal nikt na świecie tego nie zrobił

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jakie ograniczenia od 1 lipca 2024 roku?

W pierwszym etapie wprowadzania SCT, od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2026, do miasta nie wjadą samochody najstarsze, tj. około i ponad 30-letnie. Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 będą podlegały łagodniejszym ograniczeniom. Do Krakowa wjadą pojazdy zasilane benzyną/LPG o minimalnej normie Euro 1, a w przypadku aut z silnikami Diesla - o minimalnej normie Euro 2.

Auta zarejestrowane ostatni raz po 1 marca 2023 r. będą podlegały surowszym ograniczeniom - czyli będą musiały spełniać normę Euro 3 dla pojazdów zasilanych benzyną/LPG, a w przypadku diesli - normę Euro 5.

Reklama

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jakie ograniczenia od 1 lipca 2026 roku?

Od 1 lipca 2026 r. wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom. Do SCT nie wjadą samochody benzynowe niespełniające wymogów emisyjnych Euro 3 (auta wyprodukowane przed 2000 r.) oraz samochody z silnikiem Diesla niespełniające wymogów emisyjnych Euro 5 (auta wyprodukowane przed 2010 r.).

Zdjęcie /

Ile samochodów nie wjedzie do Krakowa?

Zdaniem urzędników, mieszkańcy Krakowa będą musieli wymienić 100 tys. samochodów. Podane liczby nie nie bazują na Centralnej Ewidencji Pojazdów lecz "badaniach dotyczącymi pojazdów przejeżdżających przez Kraków". Z tych badań ma wynikać, że 20 proc. pojazdów nie spełnia norm i nie będzie się mogło poruszać po Krakowie.

Strefa obejmie Kraków w granicach administracyjnych, przy czym nie będą nią objęte: autostrada A4, droga S7 i budowana droga S52, czyli północna obwodnica Krakowa. W jej granicach znajdą się jednak wjazdy na obwodnicę czy wszystkie istniejące parkingi Park & Ride.

Zdjęcie SCT w Krakowie ma pokryć się z granicami administracyjnymi miasta /

Skargi na Strefę Czystego Transportu w Krakowie

Zanim uchwalone przez Radę Miasta przepisy zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, trafiły do niego pierwsze skargi mieszkańców. Urząd będzie musiał teraz zbadać, czy uchwała o Strefie Czystego Transportu w Krakowie jest zgodne z obowiązującym już prawem.

Problem może stanowić np. zgodność miejskiej uchwały z Konstytucją. Jej artykuł 64 mówi bowiem, że:

Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Artykuł 64 Konstytucji RP

Ponadto Art. 140 Kodeksu Cywilnego mówi:



W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Art. 140 Kodeksu Cywilnego

Po przekazaniu przez Urząd Miasta uchwały o SCT Urząd Wojewódzki rozpocznie postępowanie nadzorcze i będzie miał 30 dni na stwierdzenie czy Uchwała o Strefie Czystego Transportu jest zgodna z obowiązującymi już przepisami.

***