Tragedia. W piątek, trzynastego, w czwórkę świętowali 20. urodziny. Dziś nie żyją

Cztery młode osoby - trzech mężczyzn i jedna kobieta - zginęły w wypadku samochodu osobowego w rejonie miejscowości Stare Osieczno (Lubuskie).

Do wypadku doszło na drodze powiatowej - odnodze drogi krajowej K22.

Ford mondeo przebił barierę energochłonną na mostku znajdującym się na łuku drogi i wpadł do rzeki Drawa, gdzie dachował. Zginęło trzech mężczyzn i jedna kobieta. Do wypadku doszło w rejonie Starego Osieczna w powiecie Strzelecko Drezdeneckim. Zgłoszenie dotarło na policję ok. godziny 7.10 w sobotę.

Jak nieoficjalnie informuje strona gorzowianin.com, jedna z ofiar wypadku obchodziła w piątek 13 marca swoje 20 urodziny i świętowała je razem ze znajomymi z którymi jechała fordem. W wypadku zginął 20-letni Sebastian oraz 20-letni Kacper, który świętował swoje urodziny - obaj mieszkali w Wołogoszczy. Razem z nimi jechał również 20-letni Filip z Głuska i 26-letnia Marta z miejscowości Osiek.