Konwój z maszyną TBM wjedzie na Podkarpacie. Gdzie i kiedy będą utrudnienia

Spis treści: 01 Konwój z maszyną TBM na Podkarpaciu

02 Droga S19. Utrudnienia przez konwój z maszyną TBM

03 Konwój TBM na A4

04 Kiedy maszyna TBM dotrze do celu

05 Największy transport w historii Polski Transport, który wyruszył z Opola, przejechał już przez Śląsk, następnie wyruszył na północ, od południowej strony minął Warszawę i wyruszył na Lubelszczyznę, omijając Lublin od strony zachodniej. Dzisiejszy dzień kolumna spędza na MOP Rudnik przy drodze S19.

Konwój z maszyną TBM na Podkarpaciu

W dalszą drogę transport wyruszy o godz. 22.00 i pojedzie drogą S19 w kierunku Rzeszowa. W nocy, ok. godz. 3:30, kolumna przekroczy granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. Około godziny 4:00 dotrze do Miejsca Obsługi Podróżnych Bukowa w ciągu drogi ekspresowej S19, gdzie zaplanowano długi postój - aż do 26 listopada (sobota) do godziny 22:00.

Kolumna transportowa porusza się całą szerokością drogi ekspresowej i nie ma możliwości jej wyprzedzania. Dlatego aby uniknąć jazdy za kolumną, istnieje możliwość skorzystania z objazdu. Na węźle Lasy Janowskie można zjechać na drogę wojewódzką nr 878, którą dojedziemy do węzła Zdziary, gdzie możliwy będzie ponowny wjazd na drogę ekspresową S19.

Największy transport w Polsce 1 / 14 Transport maszyny TBM na budowę drogi S19 koło Rzeszowa Źródło: PAP Autor: Krzysztof Świderski udostępnij

Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień. Samochody, które w czasie przejazdu kolumny, tj. w nocy 24 listopada w godz. 3:00-4:00, nie zjadą z S19 na węźle Lasy Janowskie, będą musiały poruszać się za konwojem.

Droga S19. Utrudnienia przez konwój z maszyną TBM

26 listopada (w sobotę) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM, po wyjeździe z MOP Bukowa, będzie nadal poruszał się drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rudnik nad Sanem, konwój zjedzie na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska, co nastąpi około 23:30. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę. Wspomniane drogi będą na czas przejazdu zamykane dla ruchu, utrudnienia potrwają do 2:00 (27 listopada).

Zdjęcie Konwój z maszyną TBM pod Warszawą / Mateusz Marek / PAP

Dalej transport pojedzie kolejno, ul. Rzeszowską, drogą wojewódzką nr 878 (dawna DK19) dojedzie do węzła Nisko gdzie ponownie wjedzie na drogę ekspresową S19 (co nastąpi około godziny 3:00; planowane są całkowite zamknięcia zarówno DW878, jak i S19; utrudnienia te potrwają ok. 30 minut), a następnie powróci na drogę wojewódzką nr 878. Dalej konwój będzie przejeżdżał przez miejscowości Nowosielec, Jeżowe i Kamień. Następnie po raz kolejny wjedzie na drogę ekspresową S19 na węźle Łowisko (około godziny 5:00) i dalej drogą ekspresową dojedzie do MOP Kamień, gdzie zaplanowano postój.

Od 5:00 zamknięta dla ruchu zostanie droga ekspresowa na odcinku od węzła Łowisko do węzła Sokołów Małopolski Północ. Kierowcy będą korzystać z objazdu drogą wojewódzką nr 878. Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień.

Konwój TBM na A4

27 listopada (niedziela) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM, po wyjeździe z MOP Kamień, będzie poruszał się drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rzeszów Wschód, konwój zjedzie na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Do węzła Rzeszów Zachód będzie poruszał się A4, jadąc pod prąd. Na węźle Rzeszów Zachód transport wjedzie na drogę ekspresową S19, którą dotrze do węzła Rzeszów Południe, gdzie zaplanowano postój.

W związku z transportem maszyny TBM czasowo będą zamykane odcinki dróg:

S19 - na odcinku węzeł Łowisko - węzeł Rzeszów Wschód dla kierunku Rzeszów - Lublin,

A4 - na odcinku węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Wschód dla kierunku Kraków - Korczowa,

S19 - na odcinku węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Południe dla kierunku węzeł Rzeszów Zachód - Barwinek.

Na czas przejazdu transportu całkowicie zostanie zamknięty dla ruchu odcinek pomiędzy węzłami Jasionka - Sokołów Małopolski Północ. W czasie przejazdu konwoju między MOP Kamień a węzłem Jasionka ruch z kierunku Lublina zostanie przekierowany na węźle Łowisko na drogę wojewódzką nr 878. Natomiast dla kierunku Rzeszów - Lublin S19 będzie całkowicie zamknięta między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski Północ. Po przejeździe konwoju ruch na tych odcinkach będzie sukcesywnie będzie przywracany. Na wszystkich węzłach i wjazdach na czas przejazdu konwoju zostaną wystawione posterunki informujące o alternatywnej trasie przejazdu.

Zdjęcie Konwój z maszyną TBM pod Warszawą / Radek Pietruszka / PAP

Ok. godz. 00:30 konwój zjedzie z S19 na węźle Rzeszów Wschód na autostradę A4. Wówczas nastąpi czasowe zamknięcie A4 w kierunku Korczowej pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Wschód, gdyż kolumna poruszała się będzie autostradą A4, jadąc jezdnią południową pod prąd. Utrudnienia potrwają do godz. 2:30.

Ok. godziny 2:30 kolumna wjedzie poprzez węzeł Rzeszów Zachód na drogę ekspresową S19, gdzie dotrze do węzła Rzeszów Południe. Tam, na odcinku wyłączonym z ruchu, zaplanowano postój.

Kiedy maszyna TBM dotrze do celu

28 listopada (poniedziałek) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM wyruszy z węzła Rzeszów Południe na S19, następnie ul. 9 Dywizji Piechoty i ul. Podkarpacką w Rzeszowie, i dalej drogą krajową nr 19 w kierunku miejsca docelowego, czyli placu budowy w Babicy.

Po dojeździe konwoju do granicy Rzeszowa, co nastąpi ok. 23.30, do czasu przejazdu kolumny ruch pojazdów na DK19 na kierunku Babica-Rzeszów zostanie wstrzymany, dla kierunku Rzeszów - Babica nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny konwoju ruch będzie sukcesywnie przywracany na całej trasie, jednak do czasu, kiedy konwój nie minie skrzyżowania w Babicy, zatrzymane pojazdy będą musiały oczekiwać na możliwość przejazdu w kierunku Rzeszowa.

Przyjazd do Babicy planowany jest we wtorek (29 listopada) około godz. 2:00.

Największy transport w historii Polski

Tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. Cały transport składa się z czternastu zestawów transportowych podzielonych na trzy konwoje. Do przewozu największych elementów wykorzystane są zestawy o bezprecedensowych wymiarach - mają 9 m szerokości, 74 m długości i ważą ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem oznacza masę całkowitą 500 ton! Największe zestawy składają z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który zamyka zestaw. Pozostałe transporty (składające się z jednego ciągnika i platformy) mają od 6 do 8 m szerokości i 35-40 m długości.



Ze względu na konieczność odprężenia mostów i wiaduktów bo przejeździe ciężkich zestawów (co trwa około 5 minut), będą one poruszały się w odległości 850-900 m. To z kolei oznacza, że cały konwój liczy ok. 4,5 km długości, czyli czas przejazdu w danym punkcie między pierwszym i ostatnim zestawem wynosi około pół godziny.

GDDKiA apeluje do osób, które będą obserwować przejazd kolumny o odpowiedzialne zachowanie. Nie wolno podchodzić na bliską odległość do pojazdów biorących udział w konwoju, zabronione jest także zatrzymywanie się na drodze lub zwalnianie na jezdniach obok w celu wykonania zdjęć lub nagrania filmów.

