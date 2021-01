Jechała bez świateł. Okazało się, że ma... 16 lat

Jazda bez włączonych świateł był powodem interwencji, jaką policjanci podjęli wobec kierującej Suzuki. Okazało się, że ma ona 16 lat.

Zdjęcie 16-latka będzie miała kłopoty /Damian Klamka /East News Czy istnieje "samochód bez prawa jazdy"?

Do zdarzenia doszło nocą w Zamościu. Patrol policji zauważył Suzuki Swift, którego kierowca nie włączył świateł.

Reklama

Jak się okazało, za kierownicą siedziała 16-latak. Nastolatka nie posiadała uprawnień do kierowania tego typu pojazdami, miała jedynie kategorię B1, która uprawnia do prowadzenia mikrosamochodów. O zdarzeniu policjanci powiadomili jej rodziców, którzy przyjechali na miejsce kontroli i zabrali córkę do domu, przekazano im również samochód.

16-latka ze swojego postępowania wytłumaczy się przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Prawo jazdy kategorii B1 można zdobyć już od 16 lat, trzeba wcześniej przejść kurs w ośrodku szkoleniowym i zdać egzamin państwowy. Po uzyskaniu uprawnień można kierować pojazdem służącym do przewozu osób o maksymalnej masie wynoszącej 400 kilogramów. W przypadku pojazdów do przewozu towarów ich masa nie może przekroczyć 550 kilogramów. Ważna jest również moc silnika, która nie może przekraczać 20 KM. Posiadając kategorię B1 można wiec jeździć czterokołowcem lekkim, motorowerem lub tzw. mikrosamochodem.