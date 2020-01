Fatalnie zakończony manewr wyprzedzania...

Do poważnego wypadku doszło w środę na drodze krajowej nr 62. Kierująca osobowym suzuki zderzyła się z ciężarówką. Pokrzywdzona kobieta doznała poważnych urazów, z miejsca wypadku została przetransportowana śmigłowcem LPR do specjalistycznego szpitala.

W środę przed godziną 8 dyżurny komendy w Łukowie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 63. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką i kierująca "jest zakleszczona" w aucie.

Kierującą samochodem marki Suzuki 35-letnia kobieta została uwolniona z wraku przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez strażaków. Kobieta z poważnymi urazami została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Pracujący na miejscu wypadku policjanci ustalili, że bezpośrednio przed wypadkiem kierująca suzuki wyprzedzała inne pojazdy i chcąc uniknąć zderzenia z jadącym z przeciwka ciężarowym Volvo zjechała gwałtownie na prawą stronę.



Wówczas jej samochód "wpadł w poślizg", obrócił się został uderzony przez ciężarówkę, a następnie wpadł do przydrożnego rowu.



Teraz policjanci będą prowadzili dochodzenie, które ma ustalić dokładny przebieg i okoliczności wypadku.