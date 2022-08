Spis treści: 01 Na czym polega inteligentny parking?

02 Aplikacje, kamery, rezerwacje przez internet

03 Poszukiwanie miejsc parkingowych generuje korki Zautomatyzowane może być także rejestrowanie aut wjeżdżających na parking oraz pobieranie opłat i rezerwowanie miejsc. W inteligentne parkingi coraz częściej inwestują władze polskich miast. Takie rozwiązania są już m.in. w Pruszkowie.

Na czym polega inteligentny parking?

- Na inteligentnych parkingach mamy połączenie technologii zarówno sprzętowych, czyli systemów czujników, szlabanów, które odpowiednio wcześniej reagują, jak i aplikacji. To parkingi, za które możemy zapłacić w formie płatności mobilnych lub też odpowiednio wcześniej dokonać przedpłaty za rezerwację. To również software: platformy czy narzędzia, strony internetowe, aplikacje służące do tego, żeby taką usługę sobie wykupić. Możemy dać informację na temat zajętości parkingu, udostępnić klientowi płatność czy bezdotykowy wjazd - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Maciej Cichoński, hospitality director w NaviParking Polska.

Reklama

W inteligentny system obsługi parkingu zainwestowała w sierpniu kielecka Galeria Echo. Klienci korzystający z parkingu nie pobierają biletów. Inteligentne czujniki rozpoznają numer rejestracyjny auta, po czym otwiera się szlaban. Jeśli klient parkuje krócej niż godzinę, to wyjedzie z parkingu dokładnie w taki sam sposób, jak wjechał. Jeśli przekroczył czas, ale zrobił zakupy, to po wprowadzeniu danych paragonu w samoobsługowym kiosku również będzie zwolniony z opłaty, w zależności od tego, na jaką kwotę i w jakiego typu punkcie zrobił zakupy.

Aplikacje, kamery, rezerwacje przez internet

Od sierpnia kierowcy korzystający z parkingu galerii Forum w Gdańsku mogą natomiast między innymi rezerwować miejsca postojowe przez internet a także realizować szybkie płatności online za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Cyfrowa transformacja objęła szóste piętro parkingu przy galerii.

- Rozwiązania inteligentnych parkingów bardzo mocno wpisują się w schematy smart mobility, ogólnie w schematy inteligentnych miast i w Polsce te trendy zaczynają się wzmacniać, dlatego że miasta również widzą koszty związane z tym, jak bardzo zakorkowane ulice przekładają się zarówno ekonomicznie, jak i na komfort życia mieszkańców. Dlatego też trend tworzenia inteligentnych parkingów jest coraz mocniejszy, a włodarze miast też próbują działać w myśl europejskich inicjatyw - podkreśla Maciej Cichoński.

Przykładem może być Pruszków. Kierowcy korzystający z parkingu Park & Ride uzyskają dostęp do informacji o zajętości miejsc postojowych w czasie rzeczywistym. Aplikacja mobilna będzie ich nawigowała bezpośrednio do wybranego miejsca.

- Jesteśmy pośrodku, dając możliwość wjazdu na parking, a jednocześnie możliwości opłacenia go w sposób mobilny. Przykładem może być nasze partnerstwo z firmą Autopay, która działając na autostradach, oferuje bezkontaktowe, szybkie płatności. To samo staramy się powtórzyć wspólnie na parkingach - dodaje hospitality director w NaviParking Polska.

Poszukiwanie miejsc parkingowych generuje korki

Z raportu "Parkingi a transport zbiorowy w miastach", opracowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Polską Organizację Branży Parkingowej wynika, że poszukiwanie miejsca parkingowego jest jednym z głównych czynników generujących w centrach miast tzw. bezsensowny ruch. Wielokrotne przejazdy przez ulice podczas szukania miejsca odpowiadają nawet za 30 proc. tego zjawiska. Wprowadzenie inteligentnych rozwiązań mogłoby zdaniem ekspertów znacznie zredukować ten czynnik.

- Może nawet mieszkańcy nie będą widzieli bezpośredniego przełożenia, ale to właśnie będą mniejsze korki, będzie czystsze powietrze. Jeśli będę wiedział odpowiednio wcześniej, że dany parking gdzieś tam w miejscu, do którego muszę dojechać, jest dostępny, mogę sobie zrobić rezerwację, dojadę prosto do niego, nie będę musiał kluczyć, szukając tego miejsca. Możliwe też, że dojadę do takiego parkingu np. Park & Ride, przesiądę się tam na hulajnogę, na rower. Koszt dwutlenku węgla chociażby, który ponoszę w tym momencie, stojąc w korku, zostanie zniwelowany do minimalnych wartości - podsumowuje Maciej Cichoński.

***