Czy to rekord liczby usterek wykrytych podczas jednej kontroli?

Zestaw ciężarowy w fatalnym stanie technicznym wycofał z ruchu patrol wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Zespół pojazdów nie miał oczywiście ważnego przeglądu.

Zdjęcie /ITD

Zespół pojazdów, należący do polskiego przewoźnika, zatrzymano do rutynowej kontroli w sobotę (25 lipca) na odcinku krajowej "dziesiątki" w Pile. Oględziny stanu technicznego wykazały szereg bardzo poważnych nieprawidłowości.

Oba pojazdy nie miały ważnych badań technicznych. Samochód ciężarowy miał niesprawny układ oczyszczania spalin (SCR), pęknięte tarcze hamulcowe i opony o różnej rzeźbie bieżnika na osi napędowej. Natomiast w naczepie na ostatniej osi nie było w ogóle tarczy hamulcowej, a po przeciwnej stronie znajdowała się tylko jej pęknięta połowa. Kierowca wykazał się też nie lada pomysłowością i... odłączył przewód zasilający układ zawieszenia na trzeciej osi naczepy. Używając pasa do zabezpieczania ładunku uniósł lewą stronę osi do góry, mocując ją do ramy naczepy. Prawe koło toczyło się po jezdni, a lewe zwisało w powietrzu. Na znacznej powierzchni jednej z opon widoczny był już stalowy oplot. Inne opony też już dawno nie nadawały się do jazdy z powodu znacznego zużycia bieżnika.



Zdjęcie / ITD

Kierowca tłumaczył, że wykonał doraźną "naprawę" z powodu zaistniałej awarii podczas jazdy. Twierdził, że pomimo tak poważnych usterek musiał dokończyć transport. Takie argumenty nie przekonały funkcjonariuszy ITD. Zestaw został wycofany z ruchu. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów i ukarali kierowcę mandatem. Za tak poważne zaniedbania stanu technicznego przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem w firmie grożą kary pieniężne.