Tunelem na obwodnicy Warszawy przejechało 20 mln aut. Obyło się bez wypadku

Z warszawskiego tuneli codziennie korzysta kilkadziesiąt tysięcy kierowców, zarówno mieszkańców miasta, jak i przemieszczających się tranzytem. Od otwarcia ostatniego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli właśnie tunelu, trasę tą pokonało już ponad 20 mln pojazdów i obyło się bez poważnego zdarzenia drogowego.

Tunel na Ursynowie. Służby przeprowadzają ćwiczenia

Tunel pod Ursynowem przygotowany jest na wszelkie możliwe scenariusze, ale to od samych kierowców zależy, czy służby będą musiały prowadzić akcje ratownicze. 21 listopada w ciągu dania oraz w nocy 22 listopada, w tunelu straż pożarna, policja i pogotowie ćwiczyły procedury i działania związane z wypadkiem i pożarem w tunelu.

Ćwiczenia miały charakter aplikacyjny, czyli "na sucho". Zasymulowane zostało zdarzenie w tunelu, w wyniku którego został on zamknięty. To pozwoliło poszczególnym służbom i urzędom sprawdzić procedury bezpieczeństwa. Przede wszystkim procedurę zamknięcia tunelu, procedurę weryfikacji poprawności działania systemów bezpieczeństwa oraz procedurę ponownego jego otwarcia.

Tunel i budynek Centrum Zarządzania Tunelem

W nocy, ok. godz. 23, wygrodzony został prawy pas ruchu w północnej nawie tunelu (kierunek Poznań). Przez ponad dwie godziny sprawdzano poprawność działania systemów: komunikacji w tunelu, automatycznego powiadamiania o zdarzeniu, wentylacji.

Tunelem na POW przejechało już 20 mln pojazdów

Od oddania tunelu do ruchu przejechało nim ponad 20 mln pojazdów, z czego minimalnie więcej kierowców w kierunku Poznania (prawie 11 milionów) niż Terespola (ok. 10 milionów).

Tunel na drodze S2 w Warszawie

Kierowcy jeżdżą tunelem POW zgodnie z przepisami

Na bezpieczeństwo w tunelu wpływ ma również funkcjonowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Jak przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który odpowiada za funkcjonowanie OPP, zarejestrowanych zostało ponad 43 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących dozwolonej prędkości.

To oznacz, że ponad 99 proc. kierowców przestrzega ograniczenia, a jeśli już przekraczają prędkość, to w najniższym progu, czyli między 11 a 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy. To 67 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń.

