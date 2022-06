Spis treści: 01 Trasa S6 - rozstrzygnięto grudniowy przetarg

Wykonano kolejny krok do powstania ważnej dla województwa zachodniopomorskiego drogi. W ciągu trasy S6 powstanie odcinek obwodnicy Szczecina zapewniający m.in. dojazd do lotniska w Goleniowie. Trasę zaprojektuje Transprojekt Gdański.

Trasa S6 - rozstrzygnięto grudniowy przetarg

Pod koniec listopada 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury przyznało finansowanie w wysokości 411,2 mln zł na prace przygotowawcze do powstania nowego odcinka trasy S6. Przyznane środki obejmują także koszty związane z wydaniem decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID) oraz odszkodowania dla mieszkańców, których nieruchomości będą musiały być wykupione, aby odcinek objęty przetargiem mógł powstać.

To ważny krok dla realizacji inwestycji, na którą decyzja środowiskowa została wydana jeszcze w 2017 roku. Z kolei rok temu zatwierdzono dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża w ciągu planowanej trasy. Dzięki przyznanemu finansowaniu można przystąpić do projektowania trasy, która znalazła się także w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Pierwotnie realizacja inwestycji była planowana na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zachodnia Obwodnica Szczecina - odciążenie miasta i nowy tunel

Projektowany odcinek pozwoli uzupełnić obwodnicę Szczecina. Aktualnie aby ominąć miasto trzeba poruszać się autostradą A6 i trasą S3, czyli po południowej i wschodniej stronie Szczecina. Dzięki wybudowaniu zachodniego odcinka możliwe będzie domknięcie jego obwodnicy oraz skrócenie czasu dojazdu do kluczowych w regionie miejsc.

W tym momencie, aby z węzła Goleniów Północ dojechać do zakładów chemicznych w Policach kierowcy muszą pokonać 58 km. Powstanie zachodniej obwodnicy skróci tę drogę do 23 km, co wymiernie wpłynie także oczywiście na czas przejazdu. Ponadto pozwoli ona wyprowadzić z centrum miasta te pojazdy, które dotychczas tędy skracały sobie drogę do tego jednego z największych w regionie zakładu produkcyjnego.

Projektowana Zachodnia Obwodnica Szczecina de facto ominie miasto od zachodu i północy. Do zaprojektowania jest trasa o łącznej długości prawie 49 km, podzielona na dwa odcinki. Na wysokości miasta Police, na styku dwóch wydzielonych zadań powstanie tunel pod Odrą. Z uwagi na instalacje zakładów chemicznych planowany pierwotnie na 3,5 km długości tunel trzeba było wydłużyć do 5 km. W ten sposób powstanie drugi, po tunelu pod Świną, tunel w regionie, a za razem najdłuższy podwodny tunel w kraju.

Zachodnia Obwodnica Szczecina - dwie części, łącznie 13 ofert

GDDKiA podzieliło realizację koncepcji projektowej na dwie części. Pierwsza to odcinki Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police. Łączna ich długość to 25,5 km. Druga część dotyczy odcina Police-Goleniów o długości 23,4 km, wraz ze wspomnianym tunelem.

Dla pierwszego z zadań wpłynęło 5 ofert, dla drugiego 8. Kryteriami wyboru wykonawcy projektu była cena (60 proc.) oraz doświadczenie całego zespołu projektowego (40 proc.). Czas na wykonanie projektu dla pierwszej części do 13 miesięcy, zaś dla drugiej z tunelem - 15 miesięcy.

Zwycięską ofertę wyceniono na odpowiednio 13,28 i 22,12 mln zł. Pozostali oferenci, którzy przystąpili do przetargu mają teraz 10 dni na ewentualne odwołania. Po tym czasie można będzie podpisać umowę na wykonanie projektu.