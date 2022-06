Powstanie kolejny odcinek drogi S19 Via Carpatia. Wybrano wykonawcę

Spis treści: 01 Odcinek S19 Radzyń Podlaski - Kock ma 18 km

02 Odcinek ma powstać w trzy lata

03 Jak powstępuje budowa drogi S19 Via Carpatia?

Jak zaznaczyła GDDKiA w komunikacie, jednym z warunków podpisania umowy z firmą Polaqua, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim a Kockiem, będzie brak ewentualnych odwołań pozostałych oferentów od wyniku przetargu.

Odcinek S19 Radzyń Podlaski - Kock ma 18 km

"Odcinek Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 18,1 km. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego" - przekazała GDDKiA.

Zaplanowano także dwa węzły drogowe - Radzyń Podlaski Południe (na skrzyżowaniu z DK63) oraz Borki. Powstać mają również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno i MOP Paszki), mosty, wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Odcinek ma powstać w trzy lata

W komunikacie podkreślono, że inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.

Jak powstępuje budowa drogi S19 Via Carpatia?

GDDKiA poinformowała, że odcinek S19 między Radzyniem Podlaskim a Kockiem stanowi kolejny odcinek Via Carpatia, jaki zostanie wybudowany w województwie lubelskim. W lutym br. rozpoczęła się realizacja S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego (ok. 13,7 km). W kwietniu podpisano umowę na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (ok. 7,8 km). GDDKiA wyłoniła również wykonawcę odcinka Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (ok. 22 km).

"Trwa przetarg na ok. 16-kilometrowy odcinek między Kockiem a Lubartowem. Z kolei wykonawca odcinka Lubartów - Lublin pracuje nad dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej" - dodano w komunikacie.

Droga ekspresowa S19 stanowić będzie część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

